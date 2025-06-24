Президент США заявив про перемир’я у двотижневій війні між Іраном та Ізраїлем. Це не зупинило взаємні удари між країнами. Однак навіть ця безпідставно оптимістична заява Дональда Трампа мала позитивний наслідок – обвалила ціну на нафту.

А саме з нафтогазових доходів Росія фінансує агресію проти України.

Попри "дивне перемир'я" між Іраном та Ізраїлем, ринки очікують, що він скоро настане. Це – дійсно можливо, кажуть опитані аналітики LIGA.net.

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