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Дивне перемир’я. Чи провалилася спроба Трампа зупинити війну Ізраїлю та Ірану
Президент США заявив про перемир’я у двотижневій війні між Іраном та Ізраїлем. Це не зупинило взаємні удари між країнами. Однак навіть ця безпідставно оптимістична заява Дональда Трампа мала позитивний наслідок – обвалила ціну на нафту.
А саме з нафтогазових доходів Росія фінансує агресію проти України.
Попри "дивне перемир'я" між Іраном та Ізраїлем, ринки очікують, що він скоро настане. Це – дійсно можливо, кажуть опитані аналітики LIGA.net.
Із цього тексту ви дізнаєтесь:
- як перемир’я між Ізраїлем та Іраном стало фальстартом для Трампа
- навіщо президент США поспішив святкувати у Truth Social
- чи можна розраховувати, що ударом по ядерних об'єктах Ірану Трамп показав готовність США до рішучих дій – і може так само вдарити по Росії.
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