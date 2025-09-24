НАТО живет в новой реальности: российские дроны и истребители все чаще нарушают воздушное пространство союзников, но реакция Альянса остается достаточно сдержанной.

Пусковая инфраструктура уже позволяет российским "шахедам" лететь до 2000 км.

Польша и страны Балтии все громче говорят о необходимости действовать более жестко, в том числе сбивать вражеские БпЛА и самолеты. Именно так в 2015 году без колебаний поступила Турция, и россияне никак на это не ответили. LIGA.net разбиралась, почему турки смогли сбить российский истребитель 10 лет назад, а члены НАТО до сих пор не могут.