НАТО живе в новій реальності: російські дрони й винищувачі дедалі частіше порушують повітряний простір союзників, але реакція Альянсу лишається доволі стриманою.

Пускова інфраструктура вже дозволяє російським "шахедам" летіти до 2000 км.

Польща та країни Балтії дедалі гучніше кажуть про потребу діяти жорсткіше, зокрема збивати ворожі БпЛА і літаки. Саме так у 2015 році без вагань зробила Туреччина, і росіяни ніяк на це не відповіли. LIGA.net розбиралася, чому турки змогли збити російський винищувач 10 років тому, а члени НАТО досі не можуть.