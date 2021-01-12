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Профайл | "Судьба Украины определит будущее Европы". Портрет претендента на главу ЦРУ

Будущий глава ЦРУ Уильям Бернс (Коллаж - Дмитрий Шелестинский - LIGA.net)
12.01.2021, 21:00

Избранный президент США Джо Байден номинировал экс-посла в РФ Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ. Что о нем известно – рассказывает LIGA.net

11 января избранный президент США Джо Байден объявил, что главой Центрального разведывательного управления станет бывший посол в России Уильям Бернс – дипломат с 30-летним стажем, работавший при пяти президентах и 10 госсекретарях. Как республиканцах, так и демократах. 

Журналисты называют Бернса "секретным оружием США" за его опыт и последовательную службу государству. В случае назначения он войдет в историю в качестве первого карьерного дипломата, возглавившего ЦРУ. Кем является будущий глава одного из важнейших разведорганов США – профайл LIGA.net по материалам WSJNYT, The AtlanticWP и Bloomberg.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

Бернс родился 4 апреля 1956 года в Северной Каролине. В 1978 году он получил степень бакалавра истории в Филадельфии, продолжив учебу в Оксфорде, где он стал доктором наук. Преподаватели Бернса называют его "безупречным студентом-отличником". 

В 1982-м он стал дипломатом, преимущественно занимаясь ближневосточной тематикой, которой он заинтересовался в университете: работал в посольстве США в Иордании, в бюро Госдепа по Ближнему Востоку, в отделе политического планирования Госдепа, был помощником старшего директора по Ближнему Востоку и Южной Азии в Совете нацбезопасности и советником посольства США в Москве. 

С 2001 по 2005 год был заместителем госсекретаря по Ближнему Востоку. Тогда Бернс и ряд высокопоставленных чиновников ЦРУ встретились с экс-главой ливийской разведки Муссой Куссой, и сумели убедить Ливию отказаться от программы разработки оружия массового поражения. В 2002-м Бернс предупреждал, что вторжение в Ирак вызовет беспорядки и разрушение страны, что сыграет в пользу Ирана. Однако он не высказался против вторжения в 2003 году, и теперь называет это "самым большим профессиональным сожалением". 

В 2005-м Бернса назначили послом США в Москве, где он проработал до 2008 года. За это время он успел побывать на свадьбе, организованной Рамзаном Кадыровым, и пообщаться с Солженицыным за несколько месяцев до его смерти, что стало известно благодаря утечке конфиденциальных дипломатических данных в 2010 году.

"Рамзан неуклюже танцевал с золотым автоматом, торчащим сзади его джинсов... После танцев и быстрой прогулки по помещению Рамзан и его армия уехали", – писал Бернс в телеграмме. 

Тогда же он предупреждал о наращивании военного потенциала России и прямо заявлял, что армия РФ участвует в разных конфликтах, в частности, "чтобы заниматься прибыльной деятельностью, несвязанной с официальными военными задачами". В 2008-м Бернс в дипломатической переписке выразил мнение, что возможность принятия Украины в НАТО затронет интересы России, что вызывает "серьезные опасения о последствиях для стабильности в регионе".

Вспоминая первую встречу с Путиным, Бернс сказал, что он "не самый устрашающий человек в мире (имея ввиду его рост. – Ред.), но ведет себя уверенно": "Он сказал мне: "Вы, американцы, должны больше слушать – вы не можете просто все делать по-своему... Он не был изощренным, он вел себя вызывающе, но был довольно прямолинейным".

В КОМАНДЕ ОБАМЫ

Бернса перевели в Госдеп в 2008 году, где до 2011-го он находился на должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам, а затем экс-госсек США Хиллари Клинтон сделала его своим заместителем. "Он олицетворяет самое лучшее в дипломатической службе и является образцом преданности нашей стране", – говорила она. 

В команде 44-го президента Барака Обамы Бернс возглавлял делегацию США в качестве "секретного эмиссара" на тайных переговорах с Ираном, итогом которых стало соглашение 2015 года, ограничивающее ядерную программу Тегерана в обмен на отказ от жестких экономических санкций. Трамп отказался от сделки в 2018 году, и Бернс может сыграть решающую роль в возобновлении переговоров с Ираном.

В 2013 году один из колумнистов The Atlantic назвал Бернса "секретным оружием США", подразумевая, что тот знает, как "преодолевать "дистанцию" ​​между Вашингтоном и столицами по всему миру". Как республиканцы, так и демократы чрезвычайно лестно отзываются о нем, характеризуя как человека "уравновешенного, спокойного и ясно понимающего, чего он хочет достичь". 

Бернс приезжал в Киев в феврале 2014 года, сразу после расстрела протестующих на Майдане. Он выразил "глубокое восхищение мужеством и решительностью украинцев, противостоявших трагическому насилию".

КРИТИК ПОЛИТИКИ ТРАМПА

В 2014 году Бернс ушел на пенсию и стал президентом международного исследовательского центра Фонда Карнеги за международный мир. В августе 2020 года он написал пророческую статью о президентских выборах в США, в которой заявил, что в случае поражения Трамп "не примет традиционную приверженность к переходу", а будет представлять выборы сфальсифицированными, попытается оспорить или подорвать результат: "Цена путаницы, неоднозначных сигналов и бюрократических беспорядков может быть очень высокой".

По мнению Бернса, эпоха президентства Трампа является "долгим карантином здравого смысла и компетентности в американской внешней политике". В 2019 году он критиковал его за жестокое обращение с послом США в Украине Мари Йованович, которая была уволена за то, что "помешала планам по привлечению иностранного вмешательства в американские выборы (она отказывалась давить на Украину по делу Байдена. – Ред.)".

"Это пример опасной дипломатической халатности Трампа. Это дипломатия нарциссизма, направленная на продвижение частных интересов в ущерб национальным", – писал он. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЕГО НОМИНАЦИЯ

Бернс и Байден уже давно знакомы: они работали вместе не только в администрации Обамы, но и в период, когда Байден возглавлял комитет Сената по международным отношениям, а Бернс работал с его советником по нацбезопасности Джейком Салливаном. Байден номинирует его как карьерного дипломата, имеющего большой опыт в работе с традиционными угрозами для США – Россией и Ираном. Выбор Байдена предполагает, что США сделают упор на борьбу именно с ними.

Судьба Украины имеет решающее значения для будущего Европы и России, – заявил Уильям Бернс 

Опыт работы в России и переговоров с Ираном, а также глубокие знания об этих странах пригодятся ему в новой должности, ведь вмешательство РФ в американские выборы и исходящая от Тегерана угроза, это одни из основных вызовов, стоящих перед нацбезопасностью США сегодня. "Он демонстрирует очень сильные аналитические способности и острое понимание нашего противника, России", – говорит бывший высокопоставленный дипломат Николас Бернс.

В 2017 году Бернс написал колонку под названием "Как мы обманываем себя насчет России", в которой констатировал, что отношения США и РФ останутся "конкурентными и враждебными" из-за "фундаментального расхождения во взглядах и роли друг друга в мире".

Он выделил три основных шага, которые США должны предпринять против России: первое – продолжить жесткую политику Обамы против Кремля за вмешательство в выборы; второе – заверить Европу в абсолютной приверженности НАТО; третье – сосредоточить внимание на Украине, "судьба которой имеет решающее значение для будущего Европы и России", имея ввиду помощь Киеву в создании успешной политической системы, которую Россия стремится разрушить.

Номинация Байдена вызывает оптимизм и у чиновников ЦРУ по нескольким причинам: первое – Бернс работал с американскими агентами на протяжении всей своей карьеры; второе – он зарекомендовал себя в качестве госслужащего, свободного от политического вмешательства, а это именно то, что нужно разведке, политизированной в период президентства Трампа; третье – он известен и уважаем в Вашингтоне среди обеих партий, что может помочь ЦРУ. 

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Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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