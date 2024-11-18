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У новому випуску:

- Вже світова – чи ще ні? Чи прямує світ до нового глобального конфлікту (The Week)

- Небо не впаде. Чому зовнішня політика Трампа не стане катастрофою — думка аналітика (The Hill)

- Урядовий кінець. Чому і як розпалася коаліція Олафа Шольца у Німеччині (The Economist)

- Кришталева ніч – 2. Чому посилюється антисемітизм в Європі та чи є тут відповідальність Старого Світу (Euronews)

- Стихійні збитки. Світова економіка втратила $2 трлн за останні 10 років через нестабільну погоду (The Guardian)

- Заміж у дев’ять. Влада Іраку планує знижувати "вік згоди" для дівчат (The Telegraph)

- Преподобний покривач. Архієпископ Кентерберійський подав у відставку через покриття злочинів щодо дітей (The New York Times)

- Тіньові мільйони. Король Великої Британії та спадкоємець престолу принц Вільям під загрозою слідства за "таємні заробітки" (Fox News)

- Переваги самотності. Чому одинокі жінки щасливіші за чоловіків-одинаків (Forbes)

- Хутряні екологи. Зграйка ховрахів за декілька десятиліть відновила територію, спустошену виверженням вулкана (Popular Science).

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