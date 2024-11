Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щотижня (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з редакцією).

У новому випуску:

- Вже світова – чи ще ні? Чи прямує світ до нового глобального конфлікту (The Week)



- Небо не впаде. Чому зовнішня політика Трампа не стане катастрофою — думка аналітика (The Hill)



- Урядовий кінець. Чому і як розпалася коаліція Олафа Шольца у Німеччині (The Economist)



- Кришталева ніч – 2. Чому посилюється антисемітизм в Європі та чи є тут відповідальність Старого Світу (Euronews)



- Стихійні збитки. Світова економіка втратила $2 трлн за останні 10 років через нестабільну погоду (The Guardian)



- Заміж у дев’ять. Влада Іраку планує знижувати "вік згоди" для дівчат (The Telegraph)



- Преподобний покривач. Архієпископ Кентерберійський подав у відставку через покриття злочинів щодо дітей (The New York Times)



- Тіньові мільйони. Король Великої Британії та спадкоємець престолу принц Вільям під загрозою слідства за "таємні заробітки" (Fox News)



- Переваги самотності. Чому одинокі жінки щасливіші за чоловіків-одинаків (Forbes)



- Хутряні екологи. Зграйка ховрахів за декілька десятиліть відновила територію, спустошену виверженням вулкана (Popular Science).