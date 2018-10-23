"Только смерть помешает мне стать королем". Принц и дело Хашогги

От принца-реформатора до подозрений в убийстве: чем известен де-факто правитель Саудовской Аравии

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Турецкая полиция подозревает в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана Аль Сауда (западная пресса сокращает его имя до аббревиатуры МБС). Кто такой принц МБС, как он в обход традиций стал претендентом на престол и с какими еще сомнительными событиями его связывают - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле пропал критик режима наследного принца Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда - журналист Джамаль Хашогги. Он вошел в здание за документами, но назад не вышел. Вместо него по улицам Стамбула пустили "гулять" двойника в его одежде. Предположительно, Хашогги задушили и расчленили прямо в здании консульства.

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У турецких спецслужб есть доказательства, что убийство было спланированным, сообщил сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган. Он потребовал от Саудовской Аравии ответить, где находится тело журналиста (по данным СМИ - его нашли) и кто приказал его убить. Президент также хочет знать, зачем 15 саудовских агентов прилетали в Турцию перед убийством. Поможет в этом расследовании ЦРУ США.

Разведка США тоже не исключает, что к убийству может быть причастен кронпринц МБС, пишет The New York Times. Одного из тех, кого подозревает турецкая полиция, часто видели рядом с принцем: руководитель его охраны Махер Абдулазиз Мутреба есть на фото, где Мохаммед выходит из самолета в Париже и Мадриде, а также среди охраны во время визитов в Хьюстон, Бостон и ООН.

Махер Абдулазиз в левом углу фото (facebook.com/osman.pashayev)

Агентство Reuters утверждает, что убить Хашогги приказал советник наследного принца Сауд аль-Кахтани по Skype. Перед убийством Кахтани лично допрашивал Хашогги, а потом потребовал "принести ему голову этого пса". Остается неясным, наблюдал ли Кахтани за расчленением.

В Саудовской Аравии сначала настойчиво отрицали убийство журналиста, а теперь - причастность к этому убийству наследного принца. В связи с убийством Хашогги в стране арестованы 18 человек и уволены два помощника Мохаммеда (в том числе Кахтани).

КТО ТАКОЙ МОХАММЕД. Ему 33 года, и титул наследного принца он носит чуть больше года. Когда его отец Салман взошел на престол, дела Мохаммеда стремительно пошли вгору. Сначала он стал министром обороны - самым молодым в мире, в 29 лет. А затем король изменил законы страны, чтобы сын мог впоследствии сесть на трон (раньше власть передавалась от брата к брату, а не от отца к сыну). Летом 2017 года тогдашний принц Мохаммед ибн Наиф был смещен с поста наследного принца, и его сменил МБС.

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До убийства Хашогги пресса часто называла МБС принцем-реформатором и ястребом Саудовской Аравии. Он запустил реформу по снижению зависимости от нефтяных доходов Vision 2030, анонсировал возвращение СА к "умеренному исламу" и отход от ваххабизма, инициировал расширение прав женщин. Весной этого года кронпринц попал в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала The Time.

Но если и считать МБС реформатором, то только по меркам близкой к деспотии Саудовской Аравии. Сотни критиков режима и журналистов брошены в тюрьмы СА. Хашогги за день до убийства публиковал в соцсетях фото экономиста Эссама аль Замиля, арестованного год назад.

С какими еще сомнительными событиями так или иначе связывают имя Мохаммеда бин Салман Аль Сауда:

Дворцовые чистки. В ноябре 2017 года, - возможно, только под видом борьбы с коррупцией, - за одну ночь арестовал 11 членов королевской семьи и 4 министров. Большинство задержанных объединяла принадлежность к клану покойного короля Абдаллы. Как объясняли LIGA.net эксперты по Ближнему Востоку, аресты показали стремление Мохаммеда укрепить власть и нанести удар по влиятельным членам королевской семьи, выступающим против его политики. Эта практика не нова для режима Салмана: двумя годами ранее сбежавших из страны принцев похитили - двоих в Европе и одного Марокко, силой вернули в Саудовскую Аравию и посадили.

Крушение вертолета. Произошло одновременно с этими арестами. В авиакатастрофе погибли принц Мансур бин Мукрин и сопровождавшие его семь человек. Это немедленно породило слухи о том, что катастрофа произошла неслучайно.

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Домашний арест премьера Ливана. По данным западных СМИ, осенью прошлого года правительство Саудовской Аравии четыре дня силой удерживало премьер-министра Ливана Саада Харири, и это выглядело так, что он арестован. После этого Сааду Харири вручили готовый текст речи об отставке, и он его зачитал перед телекамерами в комнате по соседству с кабинетом принца Мохаммеда.

Война с Йеменом. В должности министра обороны (с 2015 года) Мохаммед развернул активные боевые действия в Йемене, который превратился в площадку противостояния Саудовской Аравии с Ираном. За время конфликта здесь уже погибли больше 10 тыс человек.

ЧТО ДАЛЬШЕ. С особым цинизмом: сегодня король Салман пригласил во дворец младшего сына Хашогги и пообещал ему, что виновники убийства будут наказаны, кем бы они ни были. На встрече присутствовал и наследный принц Мухаммед.

Фото: facebook.com/osman.pashayev

Трагедия ставит Саудовскую Аравию в непростое положение. Убийство критика режима слабо вяжется с образом реформаторской власти, который старательно рисует Мохаммед. Скандалом может воспользоваться и обиженная часть королевской семьи. Вплоть до поиска преемника Мохаммеду. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на дипломатический источник в Париже. Собеседник газеты рассказал, что "совет мудрецов" (представители семи основных кланов Саудовской Аравии) уже несколько дней совещается при закрытых дверях. В результате переговоров могут ввести должность заместителя наследного принца, упраздненную в июне 2017 года.

Королю Салману уже 82. Он пережил инсульт и якобы серьезно болен. Еще месяц назад Мохаммед был буквально в шаге от престола.

В марте в интервью американскому CBS на вопрос, что может помешать ему стать королем, наследный принц ответил: "Только смерть".