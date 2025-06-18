Разбор
Торговец воздухом, супербомба и оправдание Путину. Что нужно знать о "Восходящем льве"
Израиль продолжает крупную военную операцию против Ирана – "Восходящий лев". Ее цель – уничтожить иранские ядерные объекты, чтобы не допустить создания Тегераном ядерного оружия.
Россияне обеспокоены все большей хрупкостью иранского режима. Операция может лишить Москву ее ближайшего союзника в регионе – уже второго через год после Сирии.
Украина из-за конфликта теряет оружие: 20 000 ракет-перехватчиков, предназначенных для защиты Киева от дронов Shahed, были отправлены на Ближний Восток. "Плохо, что мы вынуждены конкурировать за те же ресурсы", – говорит LIGA.net аналитик Алексей Ижак.
Из этого текста вы узнаете:
- может ли Путин стать миротворцем между Ираном и Израилем;
- почему операция "Восходящий лев" спасает российский бюджет;
- почему падение режима аятолл является идеальным сценарием для Украины.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку