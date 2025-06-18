Израиль продолжает крупную военную операцию против Ирана – "Восходящий лев". Ее цель – уничтожить иранские ядерные объекты, чтобы не допустить создания Тегераном ядерного оружия.

Россияне обеспокоены все большей хрупкостью иранского режима. Операция может лишить Москву ее ближайшего союзника в регионе – уже второго через год после Сирии.

Украина из-за конфликта теряет оружие: 20 000 ракет-перехватчиков, предназначенных для защиты Киева от дронов Shahed, были отправлены на Ближний Восток. "Плохо, что мы вынуждены конкурировать за те же ресурсы", – говорит LIGA.net аналитик Алексей Ижак.

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