Ізраїль продовжує велику військову операцію проти Ірану – "Висхідний лев". Її ціль – знищити іранські ядерні об’єкти, щоб не допустити створення Тегераном ядерної зброї.

Росіяни занепокоєні дедалі більшою крихкістю іранського режиму. Операція може позбавити Москву її найближчого союзника в регіоні – вже другого за рік після Сирії.

Україна через конфлікт втрачає зброю: 20 000 ракет-перехоплювачів, призначених для захисту Києва від дронів Shahed, були відправлені на Близький Схід. "Погано, що ми змушені конкурувати за ті самі ресурси", – каже LIGA.net аналітик Олексій Їжак.

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