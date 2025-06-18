Розбір
Торговець повітрям, супербомба і виправдання Путіну. Що слід знати про операцію "Висхідний лев"
Ізраїль продовжує велику військову операцію проти Ірану – "Висхідний лев". Її ціль – знищити іранські ядерні об’єкти, щоб не допустити створення Тегераном ядерної зброї.
Росіяни занепокоєні дедалі більшою крихкістю іранського режиму. Операція може позбавити Москву її найближчого союзника в регіоні – вже другого за рік після Сирії.
Україна через конфлікт втрачає зброю: 20 000 ракет-перехоплювачів, призначених для захисту Києва від дронів Shahed, були відправлені на Близький Схід. "Погано, що ми змушені конкурувати за ті самі ресурси", – каже LIGA.net аналітик Олексій Їжак.
З цього тексту ви дізнаєтеся:
- чи може Путін стати миротворцем між Іраном та Ізраїлем;
- чому операція "Висхідний лев" рятує російський бюджет;
- чому падіння режиму аятол є ідеальним сценарієм для України.
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