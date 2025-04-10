То, что должно стать исторической торговой войной президента Дональда Трампа против мира, уменьшилось до масштабов Китая.

9 апреля Трамп объявил о трехмесячной паузе для всех вступивших в силу несколько часов до этого взаимных пошлин, за исключением КНР. Он пошел на демонтаж торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.

В течение недели тарифы Трампа на китайский импорт подскочили с 54% до 125%. Китай ответил пошлинами на импорт из США в 84%. Исторический разрыв причинит боль обоим глубоко переплетенным экономикам.

LIGA.net перечитала CNN, The New York Times, The Wall Street Journal, Foreign Policy и описывает четыре вывода из этой истории.