Те, що мало стати історичною торговельною війною президента Дональда Трампа проти світу, зменшилось до масштабів Китаю.

9 квітня Трамп оголосив про тримісячну паузу для всіх взаємних мит, які набули чинності кілька годин до цього, за винятком КНР. Він пішов на демонтаж торгівлі між двома найбільшими економіками світу.

Протягом тижня тарифи Трампа на китайський імпорт підскочили з 54% до 125%. Китай відповів митами на імпорт зі США у 84%. Історичний розрив завдасть болю обом глибоко переплетеним економікам.

LIGA.net перечитала CNN, The New York Times, The Wall Street Journal, Foreign Policy та описує чотири висновки з цієї історії.