Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на позицию спецпосланника по решению войны в Украине.

Это одно из лучших для Киева назначений в команде Трампа, говорит LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон. Келлог может давить на Путина, угрожая дать Украине все возможное оружие от США (и предоставив часть предварительно), и пригрозить обвалить цены на нефть, а как пряник – перспективу уменьшения санкций.

Однако Трампу все равно, что будет с Украиной, напоминает LIGA.net сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов: "Следует трактовать Келлога как одного из авторов плана "заморозки" российской агрессии. Он предусматривает прекращение огня по линии фронта и принуждение Киева и Москвы договариваться".

LIGA.net перечитала Reuters, The New York Times, The Guardian, The Hill, The Telegraph, Bloomberg, Fox News и рассказывает коротко, что известно о Келлоге, его отношениях с Трампом, и как именно он предлагает завершить боевые действия в Украине.

Генерал-лейтенант Келлог, ветеран войны во Вьетнаме

Келлогу – 80 лет. Он помогал руководить Ираком после вторжения США в 2003 году. Это одна из основных фигур в сфере безопасности в окружении Трампа. Он являлся постоянным и лояльным членом его команды, публично защищал от обвинений.

Трамп назвал Келлога "одним из наших великих генералов". Его военный опыт идет со времен войны во Вьетнаме, где он получил награды за храбрость. После увольнения с военной службы в 2003-м работал на ряд частных оборонных подрядчиков.

Кит Келлог (Фото: EPA-EFE/SARAH SILBIGER)

Келлог был руководителем аппарата Совета нацбезопасности Белого дома во время первой каденции Трампа и советником по нацбезопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Хотя в настоящее время нет должности спецпредставителя по вопросам войны в Украине, Трамп заинтересован в ее создании. Быстрая остановка войны – одно из его предвыборных обещаний Трампа как кандидата, хотя он избегал деталей, как именно это сделает.

Читайте также Почему новоизбранный президент США выбирает себе команду звезд Fox News.

"Кит имеет выдающуюся военную и бизнес-карьеру. Работал на важных должностях в сфере нацбезопасности в моей первой администрации. Он со мной от начальна! Вместе мы обеспечим "Мир через силу", сделаем Америку и мир снова безопасными!", – заявил Трамп.

Это привилегия жизни – работать на Трампа, заверил Келлог: "С нетерпением жду неутомимой работы, чтобы обеспечить мир через силу, отстаивая интересы США".

Как и многие сотрудники команды Трампа, Келлог в последние годы работал в центре американской безопасности "Америка прежде всего" в Институте политики (AFPI). Он – сопредседатель. Глава правления AFPI Линда Макмехон назначена Трампом министром образования. Президент Брук Роллинз – министром сельского хозяйства.

План "заморозки войны" Келлога

План Келлога предусматривает замораживание боевых действий по фронту и принуждение Киева и Москвы сесть за стол переговоров, пишут западные медиа.

Келлог разработал план в апреле с Фредом Флейцем, тоже работавшим руководителем аппарата Совета нацбезопасности в прошлой администрации Трампа. "Война в Украине – трагедия, которой можно было избежать. Она – результат некомпетентности президента Джо Байдена и его хаотической внешней политики", – писал Келлог с Флейцем.

Кит Келлог (Фото: EPA-EFE/SARAH SILBIGER)

Согласно их стратегии, США должны предупредить Украину, что она получит большее американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. А Москву – что отказ от переговоров приведет лишь к усилению поддержки Украины. Перспектива членства Киева в НАТО должна быть отложена.

"Мы скажем украинцам: вы должны сесть за стол переговоров. Если нет, то поддержка от США высохнет. Скажем Путину: вы должны договориться. Если нет, то дадим украинцам все, что нужно, чтобы убить вас на поле боя", – сказал Келлог в интервью в июне.

"Мы должны дать украинцам больше оружия, потому что не можем доверять россиянам", – также заявил будущий спецпосланник в июльском интервью Голосу Америки.

План оставляет за Россией контроль над оккупированными частями Украины на неопределенный период, хотя и без признания аннексии.

"США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не продвинется дальше, не нападет снова после прекращения огня или мирного соглашения. Чего мы не должны делать – просто отправлять оружие на войну, зашедшую в тупик, и из которой Украина не может выйти", – заявлял Келлог.

Непонятно, отражает ли документ Келлога до конца взгляды Трампа.

Три аргумента Трампа, чтобы Путин согласился заморозить войну

Келлог – хороший выбор для Украины, по сравнению с другими в команде Трампа, говорит LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон. В новой администрации много странных номинаций – телеведущие, непрофессионалы, чудаки. А он серьезный кандидат – ветеран военной службы, с большим опытом, понимает Россию и Украину.

Келлог, по мнению аналитика, будет давить на Киев, но будет слушать, что говорят украинские власти. Постарается предотвратить поражение Украины и установить длительный мир.

Что касается того, как Келлог может заставить российского диктатора к переговорам, то Дикинсон называет три возможных аргумента из серии "кнута и пряника".

"Во-первых, США покажут Путину, что готовы дать Украине гораздо больше оружия. Должны бы дать что-то эффективное вперед, прежде чем говорить, и пообещать больше потом, если Путин не поймет намеков. Во-вторых, пригрозят обвалить мировые цены на нефть, чтобы показать, что готовы навредить российской экономике. В-третьих, как пряник – перспективу ослабления санкций", – говорит он.

С одной стороны, у Келлога достаточно проукраинские заявления, добавляет LIGA.net Колдомасов. Они могут "греть душу" фанатам Трампа, которые так готовы доказать благосклонность, что выдвигают его на Нобелевскую премию мира (депутат от СН, глава Комитета по внешней политике Александр Мережко выдвинул Трампа на эту премию в 2025-м. – Ред).

С другой, именно с такого ракурса следует рассматривать усилия Трампа по отношению к Украине – его не обходят интересы Киева: "Интересна только медалька".

Риторика "военная помощь как рычаг влияния", которой придерживается Келлог, достаточно токсична, потому что оружие – не игрушки, которые дают или не дают Киеву, говорит он. От этих поставок зависит жизнь большого количества украинцев.