Новообраний президент США Дональд Трамп обрав генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на позицію спецпосланця з вирішення війни в Україні. Генерал пів року тому представив план щодо заморожування війни.

Це одне з найкращих для Києва призначень у команді Трампа, каже LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон. Келлог може тиснути на Путіна, погрожуючи дати Україні всю можливу зброю від США (і надавши частину попередньо), і пригрозити обвалити ціни на нафту, а як пряник може запропонувати перспективу зменшення санкцій.

Однак Трампу все одно, що буде з Україною, нагадує LIGA.net співробітник Центру глобального правління (Брюссель) Артур Колдомасов: "Варто трактувати Келлога як одного з авторів плану "замороження" російської агресії. Він передбачає припинення вогню по лінії фронту і примушування Києва та Москви домовлятися".

LIGA.net перечитала Reuters, The New York Times, The Guardian, The Hill, The Telegraph, Bloomberg, Fox News і розповідає коротко, що відомо про Келлога, його стосунки з Трампом і як саме він пропонує завершити бойові дії в Україні.

Генерал-лейтенант Келлог, ветеран війни у В’єтнамі

Келлогу 80 років. Він допомагав керувати Іраком після вторгнення США 2003-го. Це одна з основних фігур у сфері безпеки в оточенні Трампа. Був постійним і лояльним членом його команди, публічно захищав від звинувачень.

Трамп назвав Келлога "одним із наших великих генералів". Його військовий досвід сягає часів війни у ​​В’єтнамі, де він отримав нагороди за хоробрість. Після звільнення з військової служби 2003-го працював на низку приватних оборонних підрядників.

Кіт Келлог (Фото: EPA-EFE/SARAH SILBIGER)

Келлог був керівником апарату Ради нацбезпеки Білого дому під час першої каденції Трампа і радником з нацбезпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.

Хоча наразі немає посади спецпредставника з питань війни в Україні, Трамп зацікавлений у її створенні. Швидке зупинення війни – одна з його передвиборчих обіцянок як кандидата, хоча він і уникав деталей, як саме це зробить.

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"Кіт має видатну військову і бізнес-кар’єру. Працював на важливих посадах у сфері нацбезпеки у моїй першій адміністрації. Він зі мною від початку! Разом ми забезпечимо "мир через силу", зробимо Америку та світ знову безпечними!" – заявив Трамп.

Це привілей життя – працювати на Трампа, запевнив Келлог: "Із нетерпінням чекаю невтомної роботи, щоб забезпечити мир через силу, відстоюючи інтереси США".

Як і багато співробітників команди Трампа, Келлог останні роки працював у центрі американської безпеки "Америка передусім" в Інституті політики (AFPI). Він – співголова. Голова правління AFPI Лінда Макмехон призначена Трампом міністром освіти. Президент Брук Роллінз – міністром сільського господарства.

План "замороження війни" Келлога

План Келлога передбачає заморожування бойових дій по фронту та примус Києва і Москви сісти за стіл переговорів, пишуть західні медіа.

Келлог розробив план у квітні з Фредом Флейцем, який теж працював керівником апарату Ради нацбезпеки у минулій адміністрації Трампа. "Війна в Україні – трагедія, якої можна було уникнути. Вона – результат некомпетентності президента Джо Байдена та його хаотичної зовнішньої політики", – писав Келлог із Флейцем.

Кіт Келлог (Фото: EPA-EFE/SARAH SILBIGER)

Відповідно до їхньої стратегії, США мають попередити Україну, що вона отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори. А Москву – що відмова від переговорів призведе лише до посилення підтримки України. Перспектива членства Києва в НАТО при цьому має бути відкладена.

"Ми скажемо українцям: маєте сісти за стіл переговорів. Якщо ні, то підтримка від США висохне. Скажемо Путіну: маєте домовитися. Якщо ні, то дамо українцям все, що потрібно, щоб убити вас на полі бою", – сказав Келлог в інтерв’ю у червні.

"Ми повинні дати українцям більше зброї, бо не можемо довіряти росіянам", – також заявив майбутній спецпосланець у липневому інтерв’ю Голосу Америки.

План залишає за Росією контроль над окупованими частинами України на невизначений період, хоча і без визнання анексії.

"США продовжать озброювати Україну і зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просунеться далі, не нападе знову після припинення вогню чи мирної угоди. Чого ми не повинні робити – просто відправляти зброю на війну, яка зайшла в глухий кут і з якої Україна не може вийти", – заявляв Келлог.

Незрозуміло, чи документ Келлога до кінця відображає погляди Трампа.

Три аргументи Трампа, щоб Путін погодився заморозити війну

Келлог – хороший вибір для України порівняно з іншими в команді Трампа, каже LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон. У новій адміністрації багато дивних номінацій – телеведучі, непрофесіонали, диваки. А він серйозний кандидат – ветеран військової служби, з великим досвідом, розуміє Росію та Україну.

Келлог, на думку аналітика, тиснутиме на Київ, але слухатиме, що каже українська влада. Буде намагатися запобігти поразці України і встановити тривалий мир.

Щодо того, як Келлог може змусити російського диктатора до переговорів, то Дікінсон називає три можливі аргументи з серії "батога і пряника".

"По-перше, США покажуть Путіну, що готові дати Україні значно більше зброї. Мали б дати щось ефективне наперед, перед тим як говорити, і пообіцяти більше потім, якщо Путін не зрозуміє. По-друге, пригрозять обвалити світові ціни на нафту, щоб показати, що готові шкодити російській економіці. По-третє, як пряник можуть обіцяти перспективу послаблення санкцій", – каже він.

З одного боку, в Келлога доволі проукраїнські заяви, додає LIGA.net Колдомасов. Вони можуть "гріти душу" фанам Трампа, які так готові довести прихильність, що висувають його на Нобелівську премію миру (депутат від СН, голова Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко висунув Трампа на цю премію у 2025-му. – Ред).

З іншого – саме з такого ракурсу варто розглядати зусилля Трампа щодо України – його не обходять інтереси Києва: "Цікава лише медалька".

Риторика "військова допомога як важіль впливу", якої дотримується Келлог, доволі токсична, бо зброя – не іграшки, які дають чи не дають Києву, каже він. Від цих постачань залежить життя великої кількості українців.