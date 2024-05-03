Президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью британскому журналу The Economist.

Говорит, что Европа из-за войны России против Украины – больше не безопасный континент, а в случае победы Путин не остановится: "Какова будет безопасность Молдовы, Румынии, Польши, Литвы?" Как и заявлял в феврале, не исключает отправки сухопутных сил в Украину – если произойдет прорыв фронта и об этом попросит Киев.

Что Макрон вкладывает в "сознательно стратегическую двусмысленность", возможно ли использование ядерного зонтика и как должна выглядеть стратегия безопасности ЕС – LIGA.net собрала ключевые цитаты.

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"Минский процесс 2014-2022 был правильным"

В результате войны России Европа больше не безопасный континент. "Она инвестировала в безопасность меньше, чем США или Китай и оказалась в ситуации, где угроза массового уничтожения возвращается. Теперь должна подготовиться, если больше не будет защиты от Штатов".

Наши действия правильны, но не успевают за рисками. "Все может произойти гораздо быстрее, чем думаем, и привести к более жестокой смерти, чем представляем. Меня больше всего интересует, как остановить это негативное движение. Все решения последних лет – правильные. Их не принимали десятки лет. Мы среагировали быстрее, лучше. Но есть такое ускорение угроз, что нужно делать гораздо больше".

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Россия – угроза, которую всегда видели. "Говорю от имени европейцев, особенно немцев и французов. Мы ответственны за Минские договоренности, Нормандский процесс. Мы были правы, когда шли по дипломатическому пути. Нисколько не сожалею. Эти шаги затормозили процесс, позволили выстроить общие требования к Путину".

"Россия изменилась, и нам пришлось адаптироваться. Сделала выбор в 2014-ом, но тогда он был еще ограничен. В 2022-ом он уже был радикальный и в другом масштабе... [Россия] нарушила международно признанные границы, совершила военные преступления, сломала все рамки и вернулась в логику тотальной войны".

С 2022-го Россия делала явные систематические ядерные угрозы, озвученные Путиным. "Это придало гибридности, провоцируя и подпитывая конфликты в других зонах мира. Россия превратилась в чрезмерно оснащенное государство, массово инвестирующее в оружие... Она – сила региональной дестабилизации везде, где может быть".

"Не исключаю введение сухопутных войск в Украину"

Путь Украины – в НАТО и ЕС. "Мы достигли прогресса, дав беспрецедентную помощь стране, которая не является членом НАТО, потому что подвергается нападению, и на карту поставлена наша безопасность. Мы пошли еще дальше – решили производить оружие в Украине, учить украинцев, вести техническое обслуживание на украинской земле. Создали новые коалиции".

"То, чего я хочу с 26 февраля, – стратегическая двусмысленность, которая должна убедить Путина, что мы настроены решительно".

"Не исключаю введение сухопутных войск в Украину. Имеем дело с тем, кто тоже ничего не исключает. Мы способны давать Украине средства для сопротивления. Но доверие к нам зависит от способности сдерживать, не давая ясности, что делать... Многие страны уже говорят, что понимают наш подход, что согласны с ним".

У Макрона четкая цель – Россия не может победить в Украине. "Если победит, безопасности в Европе не будет. Разве она остановится? Какова будет безопасность Молдовы, Румынии, Польши, Литвы? Какое доверие к потратившим миллиарды европейцам, которые сказали, что на карту поставлено выживание континента, и не сдали всего, чтобы остановить РФ? Поэтому мы не должны ничего исключать".

Франция осуществляла военные интервенции в последнее время. "Мы недавно развернули несколько тысяч войск в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог угрожать нам. Сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы был запрос от Украины – чего сегодня нет, – мы бы законно должны были задать себе это вопрос [относительно ввода войск]. Исключать это априори – значит не учить уроков последних двух лет".

"Агрессивность российской реакции на то, что я сказал в феврале [относительно войск], показала, что это дало желаемый эффект. А именно: не думайте, что мы остановимся, если вы не остановитесь".

Европа стратегически просыпается. "Немцы предлагают Европейский щит противоракетной обороны. Польша готова принять ядерное оружие НАТО. Нам, европейцам, следует сесть за круглый стол и построить целостную структуру: как надежно защищать наше пространство и построить гарантии безопасности для каждой из стран-членов".

"У нас есть ядерное оружие, и это должно быть учтено"

Ядерное сдерживание – в основе. "Если хотим разработать концепцию совместной обороны Европы, ядерное оружие должно быть включено в дебаты. У нас есть эта способность, это должно быть учтено".

Одна из сильных сторон России в настоящее время – она может много инвестировать и производить оружие. "Но выделение трети бюджета на оборону [в перспективе] – не жизнеспособная стратегия для страны, чей ВВП ниже, чем во Франции, Германии или Великобритании. Если мы объединимся, сможем противостоять. В этом сила европейцев".