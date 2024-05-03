Президент Франції Еммануель Макрон дав велике інтерв’ю британському журналу The Economist.

Каже, що Європа через війну Росії проти України – більше не безпечний континент, а у разі перемоги Путін не зупиниться: "Якою буде безпека Молдови, Румунії, Польщі, Литви?" Тож, як і заявляв у лютому, не виключає відправлення сухопутних сил в Україну – якщо відбудеться прорив фронту і про це попросить Київ.

Що Макрон вкладає у "свідомо стратегічну двозначність", чи можливе використання ядерної парасольки та як має виглядати безпекова стратегія ЄС – LIGA.net зібрала ключові цитати.

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"Мінський процес 2014-2022 був правильним"

Через війну Росії Європа більше не безпечний континент. "Вона інвестувала у безпеку менше, ніж США чи Китай, і опинилася в ситуації, де загроза масового знищення повертається. Тепер має підготуватися, якщо більше не буде захисту від Штатів".

Наші дії правильні, але не встигають за ризиками. "Все може статися значно швидше, ніж думаємо, і призвести до жорстокішої смерті, ніж уявляємо. Мене найбільше цікавить, як відвернути цей негативний рух. Усі рішення останніх років – правильні. Їх не приймали десятки років. Ми зреагували швидше, краще. Але є таке прискорення загроз, що слід робити значно більше".

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Росія – загроза, яку завжди бачили. "Говорю від імені європейців, особливо німців і французів. Ми відповідальні за Мінські домовленості, Нормандський процес. Ми мали рацію, коли йшли дипломатичним шляхом. Анітрохи не шкодую. Ці кроки загальмували процес, дозволили вибудувати спільні вимоги до Путіна".

"Росія змінилася, і нам довелося адаптуватися. Зробила вибір у 2014-му, але тоді він був ще обмежений. У 2022-му він вже радикальний та в іншому масштабі... [Росія] порушила міжнародно визнані кордони, скоїла воєнні злочини, зламала всі рамки і повернулася до логіки тотальної війни".

З 2022-го Росія робила явні систематичні ядерні загрози, озвучені Путіним. "Це додало гібридності, провокуючи і підживлюючи конфлікти в інших зонах світу. Росія перетворилася на надмірно оснащену державу, яка масово інвестує в зброю... Вона – сила регіональної дестабілізації скрізь, де може бути".

"Не виключаю введення сухопутних військ в Україну"

Шлях України – до НАТО тa ЄС. "Ми досягли прогресу, давши безпрецедентну допомогу країні, яка не є членом НАТО, бо зазнає нападу, і на карту поставлена наша безпека. Ми пішли ще далі – вирішили виробляти зброю в Україні, вчити українців, вести технічне обслуговування на українській землі. Створили нові коаліції".

"Те, чого я хочу з 26 лютого, – стратегічна двозначність, яка має переконати Путіна, що ми налаштовані рішуче".

"Не виключаю введення сухопутних військ в Україну. Маємо справу з тим, хто теж нічого не виключає. Ми спроможні давати Україні засоби для опору. Але довіра до нас залежить від здатності стримувати, не даючи ясності, що будемо робити... Багато країн вже кажуть, що розуміють наш підхід, що згідні з ним".

У Макрона чітка мета – Росія не може перемогти в Україні. "Якщо переможе, безпеки в Європі не буде. Хіба вона зупиниться? Якою буде безпека Молдови, Румунії, Польщі, Литви? Яка довіра до європейців, які витратили мільярди, сказали, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали всього, щоб зупинити РФ? Тому ми не повинні нічого виключати".

Франція здійснювала військові інтервенції останнім часом. "Ми нещодавно розгорнули кілька тисяч військ у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг загрожувати нам. Зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України – чого сьогодні немає, – ми б законно мали поставити собі це питання [щодо введення військ]. Виключати це апріорі – означає не вчити уроків останніх двох років".

"Агресивність російської реакції на те, що я сказав у лютому [щодо військ], показала, що це дало бажаний ефект. А саме: не думайте, що ми зупинимося, якщо ви не зупинитеся".

Європа стратегічно прокидається. "Німці пропонують Європейський щит протиракетної оборони. Польща готова прийняти ядерну зброю НАТО. Нам, європейцям, слід сісти за круглий стіл і збудувати цілісну структуру: як надійно захищати наш простір і побудувати гарантії безпеки для кожної з країн-членів".

"У нас є ядерна зброя, і це має бути враховано"

Ядерне стримування – в основі. "Якщо хочемо розробити концепцію спільної оборони Європи, ядерна зброя має бути включена в дебати. У нас є ця спроможність, вона має бути врахована".

Одна з сильних сторін Росії нині – що може багато інвестувати і виробляти зброю. "Aле виділення третини бюджету на оборону [у перспективі] – не життєздатна стратегія для країни, чий ВВП нижчий, ніж у Франції, Німеччини чи Великої Британії. Якщо ми об'єднаємося, зможемо протистояти. В цьому сила європейців".