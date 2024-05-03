"У мене чітка мета: Росія не може перемогти". Інтерв'ю Макрона – за хвилину
Президент Франції Еммануель Макрон дав велике інтерв’ю британському журналу The Economist.
Каже, що Європа через війну Росії проти України – більше не безпечний континент, а у разі перемоги Путін не зупиниться: "Якою буде безпека Молдови, Румунії, Польщі, Литви?" Тож, як і заявляв у лютому, не виключає відправлення сухопутних сил в Україну – якщо відбудеться прорив фронту і про це попросить Київ.
Що Макрон вкладає у "свідомо стратегічну двозначність", чи можливе використання ядерної парасольки та як має виглядати безпекова стратегія ЄС – LIGA.net зібрала ключові цитати.
"Мінський процес 2014-2022 був правильним"
Через війну Росії Європа більше не безпечний континент. "Вона інвестувала у безпеку менше, ніж США чи Китай, і опинилася в ситуації, де загроза масового знищення повертається. Тепер має підготуватися, якщо більше не буде захисту від Штатів".
Наші дії правильні, але не встигають за ризиками. "Все може статися значно швидше, ніж думаємо, і призвести до жорстокішої смерті, ніж уявляємо. Мене найбільше цікавить, як відвернути цей негативний рух. Усі рішення останніх років – правильні. Їх не приймали десятки років. Ми зреагували швидше, краще. Але є таке прискорення загроз, що слід робити значно більше".
Росія – загроза, яку завжди бачили. "Говорю від імені європейців, особливо німців і французів. Ми відповідальні за Мінські домовленості, Нормандський процес. Ми мали рацію, коли йшли дипломатичним шляхом. Анітрохи не шкодую. Ці кроки загальмували процес, дозволили вибудувати спільні вимоги до Путіна".
З 2022-го Росія робила явні систематичні ядерні загрози, озвучені Путіним. "Це додало гібридності, провокуючи і підживлюючи конфлікти в інших зонах світу. Росія перетворилася на надмірно оснащену державу, яка масово інвестує в зброю... Вона – сила регіональної дестабілізації скрізь, де може бути".
"Не виключаю введення сухопутних військ в Україну"
Шлях України – до НАТО тa ЄС. "Ми досягли прогресу, давши безпрецедентну допомогу країні, яка не є членом НАТО, бо зазнає нападу, і на карту поставлена наша безпека. Ми пішли ще далі – вирішили виробляти зброю в Україні, вчити українців, вести технічне обслуговування на українській землі. Створили нові коаліції".
"Те, чого я хочу з 26 лютого, – стратегічна двозначність, яка має переконати Путіна, що ми налаштовані рішуче".
У Макрона чітка мета – Росія не може перемогти в Україні. "Якщо переможе, безпеки в Європі не буде. Хіба вона зупиниться? Якою буде безпека Молдови, Румунії, Польщі, Литви? Яка довіра до європейців, які витратили мільярди, сказали, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали всього, щоб зупинити РФ? Тому ми не повинні нічого виключати".
Франція здійснювала військові інтервенції останнім часом. "Ми нещодавно розгорнули кілька тисяч військ у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг загрожувати нам. Зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України – чого сьогодні немає, – ми б законно мали поставити собі це питання [щодо введення військ]. Виключати це апріорі – означає не вчити уроків останніх двох років".
"Агресивність російської реакції на те, що я сказав у лютому [щодо військ], показала, що це дало бажаний ефект. А саме: не думайте, що ми зупинимося, якщо ви не зупинитеся".
Європа стратегічно прокидається. "Німці пропонують Європейський щит протиракетної оборони. Польща готова прийняти ядерну зброю НАТО. Нам, європейцям, слід сісти за круглий стіл і збудувати цілісну структуру: як надійно захищати наш простір і побудувати гарантії безпеки для кожної з країн-членів".
"У нас є ядерна зброя, і це має бути враховано"
Ядерне стримування – в основі. "Якщо хочемо розробити концепцію спільної оборони Європи, ядерна зброя має бути включена в дебати. У нас є ця спроможність, вона має бути врахована".
Одна з сильних сторін Росії нині – що може багато інвестувати і виробляти зброю. "Aле виділення третини бюджету на оборону [у перспективі] – не життєздатна стратегія для країни, чий ВВП нижчий, ніж у Франції, Німеччини чи Великої Британії. Якщо ми об'єднаємося, зможемо протистояти. В цьому сила європейців".