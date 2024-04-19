Иран впервые прямо и масштабно атаковал Израиль – запустил в направлении страны более 300 крылатых и баллистических ракет и дронов. Сбивали чуть ли не всем миром: большинство угроз уничтожили США, Франция, Великобритания, Иордания и Саудовская Аравия.

Страна практически обошлась без жертв и разрушений от обстрелов.

"Сам того не желая, Иран сформировал против себя региональную коалицию [на Ближнем Востоке], которая теперь доказала свою эффективность в оборонных действиях", – объясняет LIGA.net активность союзников израильский депутат, вице-спикер Кнессета Евгений Сова.



Дроны и крылатые ракеты сбили еще до подлета в израильское воздушное пространство над Иорданией и Ираком, рассказывает LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Они летели как минимум 1200 км через Иорданию, Ирак и Сирию.

Вместо этого (уже не первая) российская ракета в ночь на 24 марта залетела на 39 секунд на территорию Польши – страны НАТО – и свободно ее покинула, чтобы нанести удар по энергосистеме Украины. Польские военные поднимали истребители, но не сбили ее.

Не говоря уже о том, чтобы уничтожать российские ракеты в небе над Украиной, о чем мы неоднократно просили западных союзников.

LIGA.net разбиралась, почему Украина – не Израиль, а Иран – не Россия, а также отчего ракеты над нами США и союзники не будут сбивать.

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"Иран сформировал против себя коалицию". Последствия атаки

Иран атаковал Израиль в ответ на израильскую атаку 1 апреля по посольству в Дамаске, от которой погибли высшие иранские офицеры.

За 40 лет конфликта израильтяне не раз били по иранским советникам, оружию, прокси-силам и объектам за пределами Ирана. Тегеран всегда отвечал через прокси-силы, говорит Левин.

"Технически ничего не изменилось. Для Израиля без разницы – сбивать иранские ракеты от террористов Хезболлы из Ливана или из самого Ирана. Во втором случае даже легче, потому что дольше летят. Целая коалиция помогла отразить атаку – кроме западных стран, Саудовская Аравия и Иордания. Если иорданцы признают право Израиля на существование, то саудиты – нет. Но Иран объединил всех как общую угрозу", – говорит Левин.

Иран доказал, что является угрозой стабильности на Ближнем Востоке. Одно дело – вести агрессивные действия против Израиля посредством своих прокси, другое – угрожать США ударить по их военным базам в Персидском заливе или по странам, сотрудничающим с Иерусалимом, — объясняет LIGA.net израильский политик, вице-спикер Кнессета Евгений Сова.

"Иран, сам того не желая, сформировал против себя региональную коалицию, которая доказала эффективность в оборонных действиях. В будущем, надеюсь, она будет также эффективной в устранении иранской угрозы. Тегеран как страна-член ООН открыто угрожает стереть Израиль с лица земли. Хочет создать ядерное оружие. К этим заявлениям относимся более чем серьезно", – говорит Сова.

Первое последствие иранской атаки – исчезла "красная линия" в виде угрозы прямых нападений Ирана на Израиль, говорит LIGA.net эксперт по Ближнему Востоку аналитического центра Украинский институт будущего Илия Куса. Фактически, это уже и так произошло.

Второе – Иран получил информацию о том, как работает в регионе противовоздушная оборона Израиля и союзников, добавляет аналитик.

Третье – Иерусалим успешно отразил нападение, показывая, что многомиллиардные инвестиции в ПВО вполне оправданы. Атака зафиксировала, что большинство внешних игроков, в том числе региональные страны, не хотят прямой войны Израиля с Ираном.

"США и союзники, когда сбивали иранские ракеты, сдерживали от ответа сам Израиль, – добавляет LIGA.net заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. – Он бы точно был, если бы нападение нанесло существенный вред или смерть. Также западные союзники защищали свое место как игроков в регионе".

Иранская атака на Израиль в ночь на 14 апреля (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

19 апреля Израиль в ответ на атаку нанес авиаудар по военным объектам в Иране. США не были причастны, но их предупредили. Ядерные объекты не атаковали. Взрывы раздались возле военной базы в центральном городе Исфахан и в небе над городом Тебриз.

Почему Иран – не Россия. Позиция союзников

Президент Владимир Зеленский после атаки призвал партнеров усилить помощь Украине, заметив, что для защиты Израиля от ракет даже не понадобилась пятая статья НАТО: это чистая демонстрация того, что такое союзники не на бумаге.

"Мир увидел, каким эффективным может быть единство в защите от террора, если в основе достаточная политическая воля. Иранские "шахеды" одинаково звучат в Украине и на Ближнем Востоке", – заявил он.

У США слишком разные отношения с Украиной и Израилем, и Америка боится ядерной войны с Россией, объяснил разницу в действиях США пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер 16 апреля.

Иранские ракеты средней дальности Nazeat показывают во время празднования Дня армии в Тегеране, 17 апреля (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)

"Видел комментарии президента Зеленского и понимаю... Важный контекст разных отношений США с обеими странами. С Израилем они продолжаются десятки лет, в том числе на уровне безопасности. Есть тесные связи между вооруженными силами... Украина – в другой позиции. Мы не имели с ней до войны похожих договоренностей", – говорит Миллер.

США не участвуют в войне с Россией, напомнил он. Потому не могут поднимать свои самолеты в небе над Украиной, отвечая на атаки РФ.

"Президент США дал четко понять. В интересах американского народа, чтобы мы не принимали непосредственное участие в вооруженном конфликте с Россией, потому что это третья мировая война", – говорит Миллер.

Речь идет о "различных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз", добавляет советник Белого дома по вопросам безопасности Джон Кирби: "Байден был четким с начала конфликта в Украине – США не собираются участвовать в нем в боевой роли. Даем Украине инструменты, необходимые для защиты воздушного пространства".

С-300 на праздновании Дня армии в Тегеране, 17 апреля (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире LBC заявил, что их ВВС не могут сбивать дроны и ракеты над Украиной, как над Израилем, потому что это риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.

"Мы сделали больше, чем любая другая страна, чтобы помочь украинцам: научили 60 000 военных, были первыми, кто дал противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию, танки. Но есть риски – если применить британское оружие в прямой конфронтации с Россией. Если хотим избежать более широкой европейской войны, войска НАТО не должны вступать в боевые действия с россиянами", – говорит Кэмерон.

Страх новой войны. Выводы для Украины

Страны НАТО не хотят напрямую быть вовлеченными в войну Украины против РФ, ведь действительно боятся ядерной войны, констатирует Куса. Страх стран Европы и США оказывает влияние на их политические решения.

С Ираном такого риска они пока не видят.

У Израиля с США и некоторыми странами Европы подписаны соглашения о военной помощи. Украина договоров такого уровня не имеет.

В течение 25 лет Израиль строил и до сих пор укрепляет свои ПВО и ПРО, напоминает LIGA.net вице-спикер Кнессета Евгений Сова. В этом страна полагается прежде всего на себя, на собственные инженерные разработки и деньги: "Это очень дорого обходится израильскому налогоплательщику, но когда на кону жизни – выбор государства очевидный".

Израиль не ждет помощи, а инициирует и делает то, что нужно. В частности, постоянно работает с партнерами. Системы ПРО "Железный купол" и "Стрела" – совместные американо-израильские разработки, говорит он.

"У нас один большой недостаток – маленькая по площади страна без стратегического тыла. В том числе относительно ПВО. Отсюда острая потребность в региональных союзах. Атака показала, что для эффективной защиты своей территории нам следует привлечь силы соседних государств в небе. Однако большинство дронов, крылатых и баллистических иранских ракет сбил сам Израиль при поддержке союзников, а не наоборот", – добавляет Сова.

Есть несколько причин, почему удары по Израилю союзники отражали, а по Украине не хотят, считает Данилов: "Различный вес Ирана и России. Москва может угрожать Америке. Тегеран – только региональным интересам США. У Ирана еще нет ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, только региональной дальности".

Комбинированная атака ракетами и дронами на Израиль очень похожа на те, от которых страдают украинцы, говорит Левин: "Украине следует больше налаживать военное сотрудничество с Израилем. Это выгодно обоим, потому что есть общий враг – Иран. Активнее обмениваться опытом".

Акция перед посольством США в Праге 17 апреля с призывом к странам НАТО защитить небо над Украиной так же, как над Израилем (Фото: EPA-EFE / MARTIN DIVISEK)

Если у страны есть общий интерес и практические возможности для сотрудничества, все возможно, добавляет израильский депутат. Но такие вещи "не должны быть предметом открытого обсуждения в медиа".

Среди главных выводов для нас, во-первых, то, что страны ЕС и НАТО не готовы вести две большие войны в одно и то же время, говорит Куса.

Второе: дестабилизация Ближнего Востока невыгодна Украине, потому что распыляет внимание партнеров и повышает цены на нефть в мире, что полезно для России, добавляет Куса. Потенциальная новая большая война создает дополнительные риски, которые могут побуждать партнеров пытаться заморозить войну в Украине, потому что они будут не способны справляться с несколькими конфликтами одновременно.

Третье: своя система ПВО и сильный ВПК – залог безопасности государства. Ставка только на помощь – неудачная стратегия.

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