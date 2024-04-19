Зміст:
  1. "Іран сформував проти себе коаліцію". Наслідки атаки
  2. Чому Іран – не Росія. Позиція союзників
  3. Страх нової великої війни. Висновки для України

Іран вперше прямо і масштабно атакував Ізраїль – запустив у напрямку країни понад 300 крилатих та балістичних ракет і дронів. Збивали чи не всім світом: більшість загроз знищили США, Франція, Велика Британія, Йорданія і Саудівська Аравія.

Країна практично обійшлася без жертв і руйнувань від обстрілу.

"Сам того не бажаючи, Іран сформував проти себе регіональну коаліцію [на Близькому Сході], яка тепер довела свою ефективність в оборонних діях", – пояснює LIGA.net активність союзників ізраїльський депутат, віцеспікер Кнесету Євген Сова.

Дрони та крилаті ракети збили ще до підльоту в ізраїльський повітряний простір – над Йорданією та Іраком, розповідає LIGA.net офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Вони летіли як мінімум 1200 км через Йорданію, Ірак і Сирію.

Натомість чергова (вже не перша) російська ракета у ніч проти 24 березня залетіла на 39 секунд на територію Польщі – країни НАТО - і вільно її покинула, щоб завдати удару по енергосистемі України. Польські військові підіймали винищувачі, але не збили її.

Не кажучи вже про те, щоб знищувати російські ракети у небі над Україною, про що ми неодноразово просили західних союзників.

LIGA.net розбиралася, чому Україна – не Ізраїль, а Іран – не Росія, а також чого ракети над нами США і союзники не будуть збивати.

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"Іран сформував проти себе коаліцію". Наслідки атаки

Іран атакував Ізраїль як відповідь на ізраїльську атаку 1 квітня по посольству в Дамаску, від якої загинули вищі іранські офіцери.

За 40 років конфлікту ізраїльтяни не раз били по іранських радниках, зброї, проксі-силам і об’єктам за межами Ірану. Тегеран завжди відповідав через проксі-сили, каже Левін.

"Технічно нічого не змінилося. Для Ізраїлю без різниці – збивати іранські ракети від терористів Хезболли з Лівану чи з самого Ірану. У другому випадку навіть легше, бо довше летять. Ціла коаліція допомогла відбитися – крім західних країн, Саудівська Аравія і Йорданія. Якщо йорданці визнають право Ізраїлю на існування, то саудити – ні. Але Іран об’єднав всіх як спільна загроза", – каже Левін.

Іран довів, що є загрозою стабільності на Близькому Сході. Одна справа – вести агресивні дії проти Ізраїлю через проксі, інша – загрожувати США вдарити по їх військових базах у Перській затоці чи по країнах, які співпрацюють з Єрусалимом, — пояснює LIGA.net ізраїльський політик, віцеспікер Кнесету Євген Сова.

"Іран, сам того не бажаючи, сформував проти себе регіональну коаліцію, яка довела ефективність в оборонних діях. У майбутньому, сподіваюся, вона буде також ефективною в усуненні іранської загрози. Тегеран як країна-член ООН відкрито погрожує стерти Ізраїль з лиця землі. Прагне створити ядерну зброю. До цих заяв ставимося більш ніж серйозно", – каже Сова.

Перший наслідок іранської атаки – зникла "червона лінія" у вигляді загрози прямих нападів Ірану на Ізраїль, каже LIGA.net експерт із Близького Сходу аналітичного центру Український інститут майбутнього Ілія Куса. Фактично це вже і так сталось.

Другий – Іран таки отримав інформацію про те, як працює в регіоні протиповітряна оборона Ізраїлю та союзників, додає аналітик.

Третій – Єрусалим успішно відбив напад, показуючи, що багатомільярдні інвестиції в ППО цілком виправдані. Атака зафіксувала, що більшість зовнішніх гравців, включно з регіональними країнами, не хочуть прямої війни Ізраїлю з Іраном.

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"США та союзники, коли збивали іранські ракети, стримували від відповіді сам Ізраїль, – додає LIGA.net заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. – Вона б точно була, якби напад завдав суттєвої шкоди чи смертей. Також західні союзники захищали своє місце як гравців у регіоні".

Іранська атака на Ізраїль в ніч проти 14 квітня (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)
Іранська атака на Ізраїль в ніч проти 14 квітня (Фото: EPA-EFE / ATEF SAFADI)

19 квітня Ізраїль у відповідь на атаку завдав авіаудару по військових об'єктах в Ірані. США не були причетні, але їх попередили. Ядерні об'єкти не атакували. Вибухи пролунали біля військової бази в центральному місті Ісфахан та у небі над містом Тебріз.

Чому Іран – не Росія. Позиція союзників

Президент Володимир Зеленський після атаки закликав партнерів посилити допомогу Україні, зауваживши, що для захисту Ізраїлю від ракет навіть не знадобилася п'ята стаття НАТО: це чиста демонстрація того, що таке союзники не на папері.

"Світ побачив, якою ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі достатня політична воля. Іранські "шахеди" однаково звучать в Україні та на Близькому Сході", – заявив він.

У США надто різні відносини з Україною та Ізраїлем, і Америка боїться ядерної війни з Росією, пояснив різницю в діях США прессекретар Держдепу Метью Міллер 16 квітня.

Іранські ракети середньої дальності Nazeat показують під час святкування Дня армії в Тегерані, 17 квітня (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)
Іранські ракети середньої дальності Nazeat показують під час святкування Дня армії в Тегерані, 17 квітня (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)

"Бачив коментарі президента Зеленського і розумію... Важливий контекст різних відносин США з обома країнами. З Ізраїлем вони тривають десятки років, зокрема на безпековому рівні. Є тісні зв’язки між збройними силами... Україна – в іншій позиції. Ми не мали з нею схожих домовленостей до війни", – каже Міллер.

США не беруть участі у війні з Росією, нагадав він. Тому не можуть підіймати свої літаки у небі над Україною, відповідаючи на атаки РФ.

"Президент США дав чітко зрозуміти. В інтересах американського народу, щоб ми не брали безпосередньо участі у збройному конфлікті з Росією, бо це третя світова війна", – каже Міллер.

Йдеться про "різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз", додає радник Білого дому з питань безпеки Джон Кірбі: "Байден був чітким від початку конфлікту в Україні – США не збираються брати у ньому участь у бойовій ролі. Даємо Україні інструменти, необхідні для захисту повітряного простору".

С-300 на святкуванні Дня армії в Тегерані, 17 квітня (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)
С-300 на святкуванні Дня армії в Тегерані, 17 квітня (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)

Глава британського МЗС Девід Камерон в ефірі LBC заявив, що їхні ВПС не можуть збивати дрони й ракети над Україною, як над Ізраїлем, бо це ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі.

"Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, щоб допомогти українцям: навчили 60 000 військових, були першими, хто дав протитанкову зброю, далекобійну артилерію, танки. Але є ризики – якщо вжити британську зброю у прямій конфронтації з Росією. Якщо хочемо уникнути ширшої європейської війни, війська НАТО не мають вступати в бойові дії з росіянами", – каже Камерон.

Довідка
За час вторгнення російські ракети двічі просто залітали в Польщу (востаннє – на 39 секунд) та ще двічі падали, раз вбили двох осіб – Варшава заявила, що вбили людей уламками української ППО, викликала російського посла і повіреного у справах. У румунський повітряний простір тричі залітали російські БпЛА і раз – ракета. Бухарест викликав посла. Жодної спроби збити ракети країни не робили.

Страх нової великої війни. Висновки для України

Країни НАТО не хочуть прямо втягуватися у війну України проти РФ, адже дійсно бояться ядерної війни, констатує Куса. Страх країн Європи та США впливає на їхні політичні рішення.

З Іраном такого ризику вони поки що не бачать.

В Ізраїля зі США і деякими країнами Європи підписані угоди про військову допомогу. Україна угод такого рівня не має.

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Протягом 25 років Ізраїль будував і досі зміцнює свої ППО і ПРО, нагадує LIGA.net віцеспікер Кнесету Євген Сова. У цьому країна покладається передусім на себе, на власні інженерні розробки й гроші: "Це дуже дорого обходиться ізраїльському платнику податків, але коли на кону життя – вибір держави зрозумілий".

Ізраїль не чекає на допомогу, а ініціює і робить те, що потрібно. Зокрема, весь час працює з партнерами. Системи ПРО "Залізний купол" і "Стріла" – спільні американо-ізраїльські розробки, каже він.

"У нас одна велика вада – маленька за площею країна без стратегічного тилу. Зокрема щодо ППО. Звідси гостра потреба у регіональних союзах. Атака показала, що для ефективного захисту своєї території нам слід залучити сили сусідніх держав в небі. Проте більшість дронів, крилатих і балістичних іранських ракет збив сам Ізраїль за підтримки союзників, а не навпаки", – додає Сова.

Є декілька причин, чому удари по Ізраїлю союзники відбивали, а по Україні не хочуть, вважає Данилов: "Різна вага Ірану і Росії. Москва може загрожувати Америці. Тегеран – лише регіональним інтересам США. В Ірану ще немає ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет, лише регіональної дальності".

Комбінована атака ракетами й дронами на Ізраїль дуже схожа на ті, від яких потерпають українці, каже Левін: "Україні слід більше налагоджувати військове співробітництво з Ізраїлем. Це вигідно обом, бо є спільний ворог – Іран. Активніше обмінюватися досвідом".

Акція перед посольством США в Празі 17 квітня з закликом до країн НАТО захистити небо над Україною так само, як над Ізраїлем (Фото: EPA-EFE / MARTIN DIVISEK)
Акція перед посольством США в Празі 17 квітня з закликом до країн НАТО захистити небо над Україною так само, як над Ізраїлем (Фото: EPA-EFE / MARTIN DIVISEK)

Якщо країни мають спільний інтерес і практичні можливості для співпраці, все можливо, додає ізраїльський депутат. Але такі речі "не мають бути предметом відкритого обговорення у медіа".

Серед головних висновків для нас, по-перше, те, що країни ЄС і НАТО не готові вести дві великі війни водночас, каже Куса.

Друге: дестабілізація Близького Сходу невигідна Україні, бо розпилює увагу партнерів і підвищує ціни на нафту у світі, що корисно для Росії, додає Куса. Потенційна нова велика війна створює додаткові ризики, які можуть спонукати партнерів намагатися заморозити війну в Україні, бо вони будуть не здатні справлятися з кількома великими конфліктами одночасно.

Третє: своя система ППО та сильний ВПК – запорука безпеки держави. Ставка лише на допомогу – невдала стратегія.

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