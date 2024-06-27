В Боливии произошла неудачная попытка государственного переворота – экс-глава армии попытался взять под контроль правительственные здания и арестовать президента. Мятежного генерала задержали.

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В стране острая политическая борьба, глубокий экономический кризис и богатая история военных переворотов. LIGA.net перечитала публикации France24, BBC, CNN, The Financial Times, DW, The Economist и The Guardian: вот пять фактов об этой истории.

Военные штурмовали дворец президента. Но недолго

В главном городе Боливии Ла-Пасе военные захватили центральную площадь перед правительственными зданиями и штурмовали президентский дворец. Бунт возглавил бывший главнокомандующий армией генерал Хуан Хосе Зуньига. За сутки до этого президент Луис Арсе его уволил.

К моменту попытки переворота Арсе уже привел к присяге новых военачальников, в том числе главу армии, генерала Хосе Санчеса. Санчес приказал солдатам вернуться в казармы – и они послушались.

Столица Боливии – Сукре, но правительство и дворец президента – в Ла-Пасе.

Военная полиция перед сторонниками президента Арсе во время протеста против военных, штурмовавших правительственные здания в Ла-Пасе (Фото: EPA-EFE/Luis Gandarillas)

Восстание длилось пять часов

Спустя несколько часов солдаты и бронетехника отступили из центра Ла-Паса. Зуньигу схватил и арестовал глава МВД Джонни Агилера. Прокуроры требуют для него 15-20 лет тюрьмы.

Перед арестом Зуньига сказал журналистам, что президент приказал ему устроить неудачный переворот: чтобы спровоцировать репрессии, которые позволят ему выглядеть сильным и повысят рейтинг.

Справка Боливия – страна Южной Америки без выхода к морю. Треть страны живет в пределах высокогорного Андского хребта. Население – индейцы, метисы, европейцы. Испанский – официальный, но есть 36 коренных языков, которые тоже имеют официальный статус. Развивающаяся страна и вторая самая бедная в Южной Америке. Известна выращиванием растений коки и очищенного кокаина. В 2021 году посевы коки занимали 40 000 га. Боливия – страна Южной Америки без выхода к морю. Треть страны живет в пределах высокогорного Андского хребта. Население – индейцы, метисы, европейцы. Испанский – официальный, но есть 36 коренных языков, которые тоже имеют официальный статус. Развивающаяся страна и вторая самая бедная в Южной Америке. Известна выращиванием растений коки и очищенного кокаина. В 2021 году посевы коки занимали 40 000 га.

Военная полиция отступает из правительственного квартала (Фото: EPA-EFE/Luis Gandarillas)

Боливию разрывают президентские склоки

Боливия глубоко поляризована после лет политической нестабильности, а господствующее Движение к социализму разрывает конфликт между Арсе и его бывшим наставником, экс-президентом Эво Моралесом (2006-2019).

Эво Моралес был первым коренным главой страны – популярным, пока не попытался обойти конституцию и баллотироваться на четвертый срок в 2019-м. Тогда он якобы выиграл выборы, но был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов из-за фальсификаций и сбежал из страны. Вернулся после того, как Арсе стал президентом в 2020 году. С тех пор между ними идет ожесточенная борьба за власть.

Союзники Моралеса в Конгрессе сделали почти невозможным правление Арсе, блокируя попытки получить зарубежные ссуды, чтобы ослабить давление на бюджет, из-за чего падает местная валюта, и откидывая планы привлечения иностранных инвестиций для добычи лития. Арсе говорит об "экономическом бойкоте" соперника.

Моралес пригрозил массовыми протестами, если его не допустят до выборов. Он обвиняет власти в коррупции, покрытии торговли наркотиками и политических репрессиях. Конституционный суд запретил Моралесу участвовать в выборах 2025 года, но это его не останавливает.

Военная полиция штурмует правительственные здания в Ла-Пасе (Фото: EPA-EFE/Luis Gandarillas)

Мятежник говорит: восстанавливал демократию

Генерал-мятежник Зуньига требовал восстановить демократию и выпустить из тюрем политзаключенных, в частности бывшую президента, правоцентристку Жанин Аньес, которая временно руководила страной в 2019-2020 годах и была приговорена к 10 годам заключения – тоже за попытку госпереворота, но с целью устранения Моралеса.

Президент Луис Арсу (слева) с вице-президентом на балконе президентской резиденции в Ла-Пасе (Фото: EPA-EFE/Luis Gandarillas)

Почти 200 переворотов за 200 лет

Боливия пережила больше среди стран на планете государственных переворотов и революций, если начинать отсчет с 1950 года, и почти 200 с момента обретения независимости в 1825-м.

Нынешняя попытка произошла в момент, когда эта высокогорная южноамериканская страна, не имеющая выхода к морю (с населением 12 млн человек), борется с глубоким экономическим кризисом, вызывающим уличные протесты. Стране не хватает валютных резервов, особенно доллара, топлива и предметов первой необходимости.