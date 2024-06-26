В армиях ведущих стран Европы не хватает военных. Вливание средств на новое оружие и боеприпасы не решает дела. Десятилетиями после холодной войны они были готовы на небольшие миссии в дальних странах, однако в случае нападения России ситуация может оказаться критической.

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Особенно не хватает кадров высокой квалификации, которые могут найти лучшие условия на гражданском рынке труда. Несколько лучше ситуация в странах Скандинавии, где военная служба – престижная, и у соседей России, имеющих исторический опыт ее агрессии, пишет The Financial Times.

LIGA.net прочла статью и пересказывает кратко.

Готовы ли европейцы воевать с Россией? Не особо

В Германии прошло два года Zeitenwende – "переломного момента" в обороне, провозглашенного канцлером Олафом Шольцем в 2022-м. Он увеличил расходы по обороне на миллиарды евро. Деньги принесли армии новое оружие, боеприпасы, но не солдат. Есть 181 000 военных, нужно еще 20 000. Дефицит – один из самых больших в Европе.

Соединенное Королевство каждый год не выполняет показатели набора. Французская армия, крупнейшая в Европе (203 850 военных), не достигает необходимого количества и сократилась на 8% с 2014-го. В Италии войско уменьшилось с 200 000 десять лет тому до 160 900 сейчас.

"На бумаге европейские союзники по НАТО имеют 1,9 млн войск – достаточно, чтобы противостоять России с ее 1,1 млн солдат и 1,5 млн резервистов. Но на деле европейским силам будет трудно привлечь более 300 000 военных, и даже тогда это займет месяцы подготовки".

Планы НАТО в Европе много лет сводились к тому, чтобы дать 300 спецназовцев для Афганистана, говорит сотрудник Европейского совета по международным отношениям и до 2022-го помощник генсека НАТО Камиль Гранд: "Ничего общего с массовостью. Это создало пробелы. За исключением Греции и Турции, видим сокращение сил год за годом".

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В некотором смысле количество – грубый показатель силы. Но даже в технологически развитых войсках масса все еще имеет решающее значение, если структуры сил настолько скудны, что обладают ограниченной способностью поглощать потери.

"Найм большего количества людей [в вооруженные силы] в Европе еще важнее, когда поддержка США не гарантирована. Если возникнет кризис, мы должны быть в состоянии убедить россиян, что на их пути не только польская армия", – говорит Гранд.

Военные учения датской армии, 12 июня 2024 года (Фото: EPA-EFE/Mads Claus Rasmussen DENMARK OUT)

В 2013 году, за три месяца до нападения России на Украину и оккупации Крыма, сэр Николас Хоутон, тогдашний начальник штаба обороны Великобритании, публично предупредил о проблеме сокращения армии.

С этого времени численность британской армии сократилась на 19%, до 138 000 человек. Хотя ее бюджет за это время вырос на 20%.

Замкнутый круг в армиях Европы

По словам бывшего бригадного генерала и старшего научного сотрудника IISS Бена Барри, политически целесообразно сосредоточиться на увеличении бюджетов и программах закупок, но немногие из принимающих решения политиков хотят решать более сложный вызов – привлечь в войска больше граждан.

"Мы в замкнутом кругу. Если не хватает людей, то у тех, кто есть, меньше гибкости. Меньше времени, чтобы отправить их на дополнительные учения, и люди все больше разочаровываются, а потому уходят", – говорит Барри.

Франция и Великобритания, две самые боеспособные армии Европы, адаптируются, чтобы противостоять российской угрозе. Но есть опасения, что они воспринимают сокращение войск за неизменную реальность.

Обучение литовской армии, 29 мая 2024 года (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

"Говорим о готовности к боевым ситуациям, когда есть проблемы качества. Например, после нескольких недель боев подразделения профессиональной армии могут на 50% уменьшиться из-за убитых и раненых. Мы не готовы к этому", – признает руководитель центра безопасности и обороны Немецкого совета по международным делам Кристиан Меллинг.

Уменьшение массы означает, что критически важные квалифицированные должности – в медицине, связи, инженерии, кибербезопасности – уязвимы к потерям. Именно эти вакансии войска в Европе должны срочно закрыть.

Военный эксперт из Римского института международных отношений Алессандро Марроне говорит, что в прошлом итальянская военная карьера была конкурентоспособной, и в армии хватало желающих.

Однако сейчас у молодых итальянцев есть больше возможностей. "Молодежь привыкла путешествовать, учиться за границей и искать работу вне Италии. Люди с высокими навыками могут найти лучшую работу в частном секторе. Простого решения нет", – говорит Марроне.

Возможен ли возврат к массовому призыву

Если больше европейцев не будут выбирать военную карьеру, их правительства могут искать другие способы. Министр обороны Германии Борис Писториус зондировал идею возобновить определенную форму призыва.

Берлин предлагает разослать анкету 18-летним немцам, примерно 400 000 ежегодно, с опросом об их готовности пройти военную службу. Только одна десятая нужна – 40 000 в год.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в бригаду Бундесвера, 3 августа 2023 года (Фото: EPA-EFE/ANNA SZILAGYI)

Нидерланды выдвинули идею гибридной модели призыва. Молодежи по достижению 17 лет рассылают обязательную анкету – так на следующий год надеются набрать 2000 человек на год службы.

Немецкий и голландский подходы – пример "скандинавской модели" выборочного призыва. В Норвегии и Швеции она была удачной.

"В Норвегии 14% имеющих право служить – служат, а в Швеции – 4%. Избирательность добавляет престижа. К службе в армии там стремятся".

В Польше, где правительство надеется увеличить численность армии до 300 000 к 2035 году, военные чиновники говорят, что долгая история российской агрессии – мощный стимул для вербовки.

Премьер Дональд Туск поздравляет польских военных, 11 мая 2024 года (Фото: EPA-EFE/Artur Reszko POLAND OUT)

"По сравнению с другими, Польше легче привлекать новобранцев. То, что сейчас война у нашей границы, увеличивает количество молодежи, которая хочет в армию", – говорит польский генерал-майор Кароль Моленда.

Подобная ситуация в странах Балтии, где страх перед российским реваншизмом также глубок. Но это исключения из правил.

В Германии Писториус подвергся жесткой критике за то, что говорил, что общество должно быть "готово к войне".

Но даже в Британии, где общественная поддержка армии неизменно высока, царит глубокий скептицизм по поводу таких тем. Предложение премьера Риши Сунака снова ввести призыв встретили широкой критикой.

По мнению Меллинга, проблему можно решить, если придумать, как сделать военную карьеру полезной для людей.

"Разница между нами и Путиным в том, что для нас дело – не только в численности. Мы не просто даем людям форму и отправляем на смерть, – говорит он. – Заботимся о воинах. Должны об этом лучше рассказать".