На прошлой неделе в Перу президенту страны Мартину Вискарре объявили импичмент из-за обвинений в коррупции. Вместо него временным главой государства стал Мануэль Мерино, однако он продержался на посту лишь шесть дней, подав в отставку на фоне протестов. Однако кейс Мерино не самый впечатляющий. LIGA.net решила рассказать о восьми самых коротких сроках правления в мировой истории.

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ШЕСТИДНЕВНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

9 ноября в Перу отстранили от власти президента страны Мартина Вискарру: его признали виновным в "моральной непригодности". На деле – парламентарии бездоказательно обвинили его в коррупции и объявили импичмент. Реальной причиной отставки Вискарра стала борьба с топ-коррупционерами. Конгресс, возглавляемый Мануэлем Мерино, объединился против Вискарры, поскольку 68 из 130 законодателей находятся под следствием по ряду различных дел – от отмывания денег до убийства. А реформы Вискарры сделали невозможным переизбрание в Конгресс политиков под следствием.

Когда Вискарру отстранили, обязанности президента страны перешли одному из инициаторов импичмента Мерино. Он должен был находиться на посту до июля 2021 года. Однако уже 10 ноября в стране начались протесты сторонников Вискарры, которые называли произошедшее "госпереворотом". К 15 ноября в Перу насчитывалось более сотни раненных, еще три человека погибли. Узнав об этом, Мерино добровольно ушел в отставку, а президентом стал Франсиско Сагасти.

Теперь Сагасти, пишет Washington Post, нужно удержаться у власти восемь месяцев и столкнуться с рядом вызовов: коррумпированным парламентом, эпидемией коронавируса, гневом требующей реформ молодежи, но самое главное – сделать так, чтобы следующие президентские выборы прошли "гладко". Ситуация, вызванная импичментом, повергла страну в хаос, преследовавший Перу с 1990 года – почти каждый глава государства уходил в отставку досрочно, обвинялся в коррупции или был арестован.

НОМИНАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, ОСВОБОДИВШИЙ ПРЕДШЕСТВЕННИКА

Диосдадо Кабельо – экс-вице-президент Венесуэлы, сыгравший важную роль в сохранении у власти бывшего главы государства Уго Чавеса. В апреле 2002 года в Венесуэле произошла неудавшаяся попытка государственного переворота: Чавеса пленили взбунтовавшиеся военные, и президентом страны стал Кабельо.

Он заявил, что вступает в должность до момента возвращения Чавеса. Его первым приказом было отправить элитную группу военно-морских сил для спасения Чавеса, находившегося в плену на базе повстанцев на одном из островов в Карибском море, сообщает BBC. Кабельо продержался у власти двое суток – с 13 по 14 апреля. Сейчас Кабельо остается у власти в команде венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА НА ЧАС

19 февраля 1913 года в Мексике произошел военный переворот – генерал Уэрта Викториано сверг президента страны Франсиско Мадеро. Согласно действовавшей на тот момент конституции, вице-президент, генпрокурор, министр иностранных дел и министр внутренних дел стояли в очереди на пост президента. Однако Викториано сверг не только главу государства, но также вице-президента и генпрокурора.

Чтобы придать своим планам видимость законности, мятежный генерал обратился к министру иностранных дел Педро Ласкураину и поручил ему занять должность президента, а затем назначить Викториано министром внутренних дел, сделав его следующим претендентом на пост главы государства, и в итоге уйти в отставку. Ласкураин был президентом Мексики менее часа.

ПОДПИСАВШИЙ АНШЛЮС ПРЕЗИДЕНТ

С приходом ко власти в Германии Адольфа Гитлера над Австрией нависла угроза вторжения. В 1938 году тогдашний канцлер страны Курт Шушинг под внешним давлением назначил своего советника, нациста Артура Зейсса-Инкварта министром внутренних дел. 11 марта того же года Шушинг подал в отставку, а уже на следующий день в Австрию вторглись нацисты. Президент страны Вильгельм Миклас назначил Зейсса-Инкварта канцлером, а 13 марта ушел с должности.

Зейсс-Инкварт двое суток был последним канцлером Первой Республики, а затем и.о. президента. Вступив в должность главы государства, он подписал закон о вхождении Австрии в состав Третьего рейха и оставался наместником страны до конца войны. В Нюрнберге был признан виновным в преступлениях против человечности и казнен.

СМЕРТЬ ПРЕЗИДЕНТА, ПОРАДИВШАЯ ЛЕГЕНДУ

Уильям Гаррисон – девятый президент США, пробывший на должности месяц. Он был избран в 1840 году, а стал главой государства в 1841-м. В день присяги, 4 марта, на улице было холодно, но Гаррисон все равно произнес двухчасовую речь. Затем девятый президент США побывал еще на трех инаугурационных баллах и проехался по городу верхом на лошади. Тогда же он простудился.

Напряженный график вынуждал его продолжать работать, и болезнь переросла в воспаление легких. Лечение лишь усугубило состояние президента – 4 апреля он скончался. Гаррисон пробыл президентом 30 дней, 12 часов и 30 минут, а его смерть породила легенду об индийском проклятии Текумсе, заключающемся в том, что каждый американский президент, избранный в год, который без остатка делится на 20, умрет до окончания срока президентских полномочий. Проклятье было местью индийцев за нарушение американцами договоров.

НЕОПРАВДАВШИЕСЯ ОЖИДАНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ СМЕРТЬ

Джеймс Гарфилд был избран 20-м президентом США в 1880 году. Он вступил в должность в марте 1881 года и успел назначить судью Верховного суда США, а также предложить закон о реформе государственной службы, который в конечном итоге был принят его преемником.

В июне 1881 года юрист Чарльз Гито совершил покушение на Гарфилда. Гито полагал, что сделал важный вклад в победу Гарфилда на выборах, поэтому заслуживал на должность консула. Получив отказ в назначении, он решил убить Гарфилда. 20-го президента США ранили, и он был госпитализирован. Гарфилд лечился пару месяцев, однако безрезультатно. В сентябре 1881-го он умер, а Гито был казнен.

КОРОЛЬ, ПОПАВШИЙ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

В 1830 году во Франции произошла революция, которая вынудила тогдашнего короля Карла Х отречься от престола. Когда он отказался от власти, то формально правителем стал его старший сын – Людовик XIX, – однако Карл сразу же потребовал от него поступить похожим образом.

Людовик подписал отречение от престола, и вся власть перешла ко внуку Карла – графу Генриху. Людовик XIX отправился в изгнание, пробыв королем Франции около 20 минут, и удостоившись места в Книге рекордов Гиннесса в рубрике "Кратчайшее правление монарха".

ДЖОРДЖ КАННИНГ

Джордж Канниг занимал множество разнообразных должностей в правительстве Великобритании в XIX веке, однако в апреле 1827 года ему удалось занять пост премьер-министра. Политика Каннинга обеспечила Великобритании влиятельное международное положение, в частности, одной из первых признав независимость испанских провинций в Латинской Америке, а также присоединившись к борьбе греков за независимость.

Однако он вошел в историю не только благодаря своим заслугам, но и в связи с самым коротким сроком нахождения на должности премьер-министра (118 дней). В январе 1827-го Каннинг находился на похоронах принца Фредерика и тяжело заболел. В августе того же года он умер от пневмонии.

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