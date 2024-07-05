Консервативная партия Великобритании (тори) на досрочных выборах 4 июля проиграла после 14 лет у власти. Левоцентристская Лейбористская партия получила потрясающее большинство, а ее лидер, сэр Кир Стармер, заменит нынешнего премьера Риши Сунака.

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По предварительным данным, лейбористы получают 412 из 650 мандатов в Палате общин (для большинства нужно 326), что на 211 голосов больше, чем до выборов. Тори – 120 мандатов и теряют 250 мест.

Результат близок к победе лейбористов в 1997-м, когда партию возглавлял Тони Блэр – тогда она получила 419 мандатов.

Президент Владимир Зеленский поздравил Стармера и лейбористов с победой и поблагодарил Ришу Сунаку за поддержку Украины.

LIGA.net собрала, что пишет BBC, Politico, The Washington Post, The Conversation о том, кем является новый премьер Кир Стармер.

Супермальчик из рабочего класса

Кир Стармер – юрист-правозащитник из маленького городка на юге Англии. Ему 61 год. В политике всего девять лет. Женат на терапевте Виктории Александер, имеет сына и дочь.

Называет себя "выходцем из рабочего класса". Его отец был слесарем по изготовлению инструментов, а мать – медсестрой. Она страдала от болезни Стилла – редкого аутоиммунного заболевания, из-за которого впоследствии не могла говорить и ходить.

Новый британский премьер Кир Стармер с супругой (Фото: EPA-EFE / TOLGA AKMEN)

Он рос с неоплаченными счетами и отключенным телефоном. За границу семья не ездила, пишет писатель Том Болдвин.

В школе был отличником. Получил хорошие результаты на тестах и поступил в элитную среднюю школу. Играл на флейте и в футбол. Братья и сестры называли его "супермальчиком": однажды он не дал хулиганам приклеить ребенка скотчем к надгробию.

После школы Кир первым в семье поступил в университет – изучал право в Лидсе, а позже в Оксфорде. В 1987 году стал адвокатом и получил специализацию в области прав человека.

Эта работа привела его в страны Карибского бассейна и Африки, где он защищал узников, которым угрожала смертная казнь.

В 1990-х бесплатно помогал активистам-веганам, которых McDonald's преследовал за распространение листовок, подвергавших сомнению экологические заявления гиганта быстрого питания. Дело продолжалось десятилетие и стало одним из самых долгих юридических сражений в британской истории. Завершилось ничьей.

Кир Стармер выходит из дома на севере Лондона, май 2022-го (Фото: EPA-EFE/TOLGA AKMEN)

Лондонский юрист Марк Стивенс, работавший со Стармером, говорит, что он "всегда смотрел на 10 миль вперед" – как, казалось бы, невыигрышное дело можно выиграть по апелляции в Верховном суде или Европейском суде по правам человека.

В 2008 году Стармер был назначен директором главной уголовной прокуратуры Англии и Уэльса. Руководил первым британским судебным преследованием террористов Аль-Каиды. Рыцарское звание получил в 2014 году в знак признания работы в прокуратуре.

"У нас один рот и два уха"

В 2015 году Стармер стал депутатом от округа на севере Лондона. Работал в первой команде бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина – как теневой секретарь по Brexit – и был против выхода из ЕС: выступал за второй референдум.

После тяжелого поражения Лейбористской партии на выборах в 2019 году баллотировался на должность лидера и победил в апреле 2020-го. Первым делом – выгнал из нее Корбина и многих других членов.

Перед выборами этого года обещал избирателям сократить время ожиданий к врачу, финансировать борьбу с уклонением от уплаты налогов, закрыть налоговые лазейки, запустить "команду охраны границы" (чтобы помешать контрабандистам перевозить людей малыми лодками), построить 1,5 млн новых домов через изменение законов о планировании и ввести схему, которая даст покупателям, впервые покупающим жилье, "первую очередь" в новых жилых застройках.

Премьер Кир Стармер и его жена обнимаются с поклонниками (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

"Я встретила Стармера на платформе поезда для короткой поездки в Милтон-Кинс, это город возле Лондона. Он собственноручно вез чемодан. Его голос тихий и ровный, манера неуверенная, почти застенчивая. Какая-то женщина воскликнула: "Успехов на выборах!" Он неудобно взглянул на нее, будто свидание испортил", – описывает журналистка Politico встречу с будущим премьером накануне выборов.

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Во время прогулки Стармер рассказал, что прошлым летом уехал в отпуск в село. И каждый раз, когда выходил на улицу, к нему подходили люди. Это был округ, где обычно побеждали тори. Он их слушал – о сложностях с ипотекой, канализацией, других проблемах. Говорит – любит слушать и цитирует поговорку: "У нас один рот и два уха".

Поддержка Украины останется на прежнем уровне

Стармер говорит, что отец испытывал "большое неуважение" за то, что работал на фабрике, и чувствовал себя эмоционально обделенным. Поэтому сам, как отец, стремится "выкроить защищенное для детей время" – прекращает работу в пятницу в 18:00. Несмотря на то что атеист, семья часто устраивает субботний ужин, согласно еврейской традиции жены.

Кир Стармер на прогулке с женой (Фото: EPA-EFE/NEIL HALL)

Значительная часть его внимания будет сосредоточена на внутренней политике Великобритании – в частности попытках укрепить экономику. Он хочет сократить стремительный рост расходов на электроэнергию с помощью новой государственной "зеленой" коммунальной компании.

Внешняя политика почти никогда не меняется в стране из-за смены правительства. Стармер уже заявил, что Великобритания останется сильным членом НАТО, поддержит Украину в войне против России и право Израиля защищаться от ХАМАС, призывая к прекращению огня.

Лейбористы с начала войны поддерживали тори в украинском вопросе, а Стармер не раз заявлял, что ничего не изменится.

Ранее Стармер ответил на вопрос, поддержит ли обещание правительству Сунака тратить не менее 3 млрд фунтов в год на военную помощь Украине: "Да. Мы полностью солидарны. Это правильно".

Великобритания до сих пор была в авангарде поддержки Украины. Кроме предоставления передового оружия и обучения украинских пилотов, Лондон подписал соглашение о безопасности с Киевом в январе.

Несмотря на то что Лондон активно настаивает на членстве Украины в НАТО, администрация Джо Байдена не готова сдвинуть этот вопрос.

Хотя Brexit рассматривается как провал, однако нет энтузиазма по поводу нового референдума. Но Британия под руководством Кира Стармера будет стремиться к более тесным отношениям с Евросоюзом.

У Стармера есть шанс восстановить Британию как ключевого партнера США в Европе. Это приоритет для нового правительства. В последние годы так называемые особые отношения обострились, в частности из-за Brexit, что уменьшило британское влияние в Европе и поставило под угрозу мирное соглашение в Северной Ирландии. Последний пункт особенно важен для Байдена, имеющего ирландское происхождение.

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