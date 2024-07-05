Консервативна партія Великої Британії (торі) на дострокових виборах 4 липня програла після 14 років при владі. Лівоцентристська Лейбористська партія отримала приголомшливу більшість, а її лідер, сер Кір Стармер, замінить нинішнього прем’єра Ріші Сунака.

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За попередніми даними, лейбористи отримують 412 із 650 мандатів в Палаті громад (для більшості потрібно 326), що на 211 голосів більше, ніж до виборів. Торі – 120 мандатів і втрачають 250 місць.

Результат близький до перемоги лейбористів у 1997-му, коли партію очолював Тоні Блер – тоді вона здобула 419 мандатів.

Президент Володимир Зеленський привітав Стармера і лейбористів з перемогою та подякував Ріші Сунаку за підтримку України.

LIGA.net зібрала, що пише ВВС, Politico, The Washington Post, The Conversation про те, ким є новий прем’єр Кір Стармер.

Суперхлопчик з робітничого класу

Кір Стармер – юрист-правозахисник із маленького містечка на півдні Англії. Йому 61 рік. У політиці лише дев’ять років. Одружений з терапевткою Вікторією Александер, має сина і дочку.

Називає себе "вихідцем із робітничого класу". Його батько був слюсарем з виготовлення інструментів, а мати – медсестрою. Вона страждала від хвороби Стілла – рідкісного аутоімунного захворювання, через яке згодом не могла говорити й ходити.

Новий британський прем'єр Кір Стармер із дружиною (Фото: EPA-EFE / TOLGA AKMEN)

Він ріс із неоплаченими рахунками та відключеним телефоном. За кордон сім’я не виїжджала, пише письменник Том Болдвін.

У школі був відмінником. Отримав хороші результати на тестах і вступив до елітної середньої школи. Грав на флейті та у футбол. Брати та сестри називали його "суперхлопчиком": одного разу він не дав хуліганам приклеїти дитину скотчем до надгробка.

Після школи Кір першим у родині вступив в університет – вивчав право в Лідсі, а пізніше в Оксфорді. У 1987-му став адвокатом і отримав спеціалізацію в галузі прав людини.

Ця робота привела його в країни Карибського басейну та Африки, де він захищав в’язнів, яким загрожувала смертна кара.

У 1990-х безоплатно допомагав активістам-веганам, яких McDonald's переслідував за розповсюдження листівок, що ставили під сумнів екологічні заяви гіганта швидкого харчування. Справа тривала десятиліття й стала однією з найдовших юридичних битв у британській історії. Завершилася нічиєю.

Кір Стармер виходить із дому на півночі Лондона, травень 2022-го (Фото: EPA-EFE / TOLGA AKMEN)

Лондонський юрист Марк Стівенс, який працював зі Стармером, каже, що він "завжди дивився на 10 миль вперед" – як, здавалося б, невиграшну справу таки можна виграти за апеляцією до Верховного суду чи Європейського суду з прав людини.

У 2008-му Стармера призначили директором головної кримінальної прокуратури Англії та Уельсу. Керував першим британським судовим переслідуванням терористів Аль-Каїди. Лицарське звання отримав у 2014-му на знак визнання роботи в прокуратурі.

"У нас один рот і два вуха"

У 2015-му Стармер став депутатом від округу на півночі Лондона. Працював у першій команді колишнього лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна – як тіньовий секретар з питань Brexit – і був проти виходу з ЄС: виступав за другий референдум.

Після важкої поразки Лейбористської партії на виборах у 2019 році балотувався на посаду лідера і переміг у квітні 2020-го. Першою справою – вигнав з неї Корбіна і багатьох інших членів.

Перед цьогорічними виборами обіцяв виборцям скоротити час очікувань до лікаря, фінансувати боротьбу з ухиленням від сплати податків, закрити податкові лазівки, запустити "команду охорони кордону" (щоб перешкодити контрабандистам перевозити людей малими човнами), збудувати 1,5 млн нових будинків через зміну законів про планування і запровадити схему, яка дасть покупцям, що вперше купують житло, "першу чергу" в нових житлових забудовах.

Прем’єр Кір Стармер та його дружина обіймаються з прихильниками (Фото: EPA-EFE / NEIL HALL)

"Я зустріла Стармера на платформі поїзда для короткої поїздки в Мілтон-Кінз, це місто біля Лондона. Він власноруч віз валізу. Голос має тихий і рівний, манера невпевнена, майже сором’язлива. Якась жінка вигукнула: "Успіхів на виборах!" Він незручно глянув на неї, наче побачення зіпсував", – описує журналістка Politico зустріч із майбутнім прем'єром напередодні виборів.

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Під час прогулянки Стармер розповів, що минулого літа поїхав у відпустку до села. І кожного разу, коли виходив на вулицю, до нього підходили люди. Це був округ, де зазвичай перемагали торі. Він їх слухав – про складнощі з іпотекою, каналізацією, інші проблеми. Каже – любить слухати й цитує приказку: "У нас один рот і два вуха".

Підтримка України залишиться на колишньому рівні

Стармер каже, що батько відчував "велику неповагу" за те, що працював на фабриці, і відчував себе емоційно обділеним. Тому сам, як батько, прагне "викроїти захищений для дітей час" – припиняє роботу у п’ятницю о 18:00. Попри те що атеїст, сім'я часто влаштовує суботню вечерю, відповідно до єврейської традиції дружини.

Кір Стармер на прогулянці з дружиною (Фото: EPA-EFE / NEIL HALL)

Значна частина його уваги буде зосереджена на внутрішній політиці Великої Британії – зокрема, спробах зміцнити економіку. Він хоче скоротити стрімке зростання витрат на електроенергію за допомогою нової державної "зеленої" комунальної компанії.

Зовнішня політика майже ніколи не змінюється в країні за нового уряду. Стармер вже заявив, що Велика Британія залишатиметься сильним членом НАТО, підтримає Україну у війні проти Росії та право Ізраїлю захищатися від ХАМАС, закликаючи до припинення вогню.

Лейбористи з початку війни підтримували торі в українському питанні, а Стармер не одноразово заявляв, що нічого не зміниться.

Раніше Стармер відповів на запитання, чи підтримає обіцянку уряду Сунака витрачати не менше ніж 3 млрд фунтів на рік на військову допомогу Україні: "Так. Ми повністю солідарні. Це правильно".

Велика Британія досі була в авангарді підтримки України. Окрім надання передової зброї та навчання українських пілотів, Лондон підписав угоду про безпеку з Києвом у січні.

Попри те що Лондон активно наполягає на членстві України в НАТО, адміністрація Джо Байдена не готова зрушити з цього питання.

Хоча Brexit розглядається як провал, проте немає ентузіазму щодо нового референдуму. Але Британія під керівництвом Кіра Стармера буде прагнути тісніших відносин з Євросоюзом.

Стармер має шанс відновити Британію як ключового партнера США в Європі. Це є пріоритетом для нового уряду. Останніми роками так звані особливі відносини загострилися, зокрема через Brexit, що зменшило британський вплив в Європі та поставило під загрозу мирну угоду в Північній Ірландії. Останній пункт особливо важливий для Байдена, який має ірландське походження.

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