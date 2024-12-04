В Южной Корее президент ввел военное положение, чтобы остановить противодействие оппозиции в парламенте.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Однако депутаты отменили военное положение, которое успело продлиться почти шесть часов. Теперь президенту грозит импичмент.

Консервативный глава страны поддерживает помощь Украине, а главная оппозиционная Демократическая партия скептична по этому поводу и выступает за диалог с Северной Кореей.

В конце ноября Киев получил помощь от Сеула на $100 млн на социальную сферу, а в течение следующего года должен получить еще $2,1 млрд. Корея не дает и не продает Украине оружие из-за законов, запрещающих его поставки в зоны боевых действий. Также против этого выступает 82% корейцев.

LIGA.net перечитала The Economist, The New York Times, АР, The Washington Post, CNN, Yonhap и пересказывает коротко, что произошло в Корее.

Военное положение на шесть часов

В Сеуле 3 декабря поздно вечером президент Юн Сук Йоль объявил военное положение. Указ запрещал политическую деятельность и ограничивал свободу СМИ. В последний раз военное положение в стране объявляли в 1979-м, после убийства тогдашнего президента Пак Чон Хи.

Не предоставив доказательств, Юн утверждал, что Национальная ассамблея "стала монстром", угрожающим демократии, и намекнул, что депутаты якобы сотрудничали с "коммунистическими силами" КНДР.

Несмотря на то, что изменения в конституцию с 1980-х каждый раз ослабляли президентские власти и давали больше полномочий парламенту, у президента до сих пор есть огромная власть, в том числе над службами безопасности и армией как у главнокомандующего. После заявления Юна армия и полиция были выставлены возле парламента.

Протесты в Сеуле против введения военного положения (Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN)

Несмотря на это тысячи протестующих вышли на улицы Сеула, требуя отставки президента, а депутаты прошли в парламент – армия и полиция не имеют права их задерживать. Корейская валюта вона упала на 3% по отношению к доллару.

В США выразили "серьезную обеспокоенность", заявив, что не имели предупреждения от союзника – в Корее на базах дислоцированы почти 30 000 американских военных. Даже собственная администрация Юна ничего не знала.

В заявлении главной оппозиционной Демократической партии указано, что объявление военного положения было "государственным переворотом". Глава Партии власти народа Юна тоже выступил против этого шага, призвав армию и полицию "не выполнять незаконные приказы".

Ночью 190 депутатов проголосовали за отмену указа президента. Армия вернулась в казармы. В 4 утра 4 декабря Юн огласил, что уважает волю парламента и отменяет военное положение.

Голосование об импичменте президента может состояться в пятницу или субботу. В корейской оппозиции 192 из 300 мандатов в парламенте. Для импичмента нужно 200, то есть восемь голосов от партии Юна, имеющей 108 мандатов.

Оппозиционные депутаты представляют законопроект об импичменте президента (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

Если Национальная ассамблея за это проголосует, дело будет передано в Конституционный суд, который может поддержать решение или нет. Если Юну объявят импичмент или он уйдет в отставку, то преемника выберут в течение 60 дней.

Неудачная попытка сыграть на опережение

Южная Корея уже несколько месяцев находится в политическом тупике, когда либеральные оппозиционные партии получили большинство в парламенте на выборах в апреле.

Юн столкнулся с оппозицией по поводу многих своих инициатив, требующих принятия законов, что мешает ему выполнять предвыборные обещания – снизить налоги и облегчить правила ведения бизнеса.

Президента также все больше разочаровали усилия оппозиции уволить его чиновников. Юн накладывал вето на большинство решений парламента.

Скандалы портили имидж Юна, в частности, обвинение его жены в коррупции – женщина попала на видео, где показано, как она принимает в подарок дорогую сумочку.

Полиция в Сеуле после введения военного положения (Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN)

Юн считал, что сможет опередить оппонентов, однако его шаг вышел за рамки политики в демократической Южной Корее, напомнив тактику Пак Чон Хи – военного диктатора, правившего страной в 1960-1970 годы.

Президент Юн поддерживает помощь Украине

Юн начал карьеру прокурора в 33 года, потому что ему понадобилось девять попыток, чтобы сдать национальный адвокатский экзамен. Он поднялся по служебной карьере на должность генпрокурора – одну из самых влиятельных в стране. В частности, помог осудить на 25 лет тюрьмы бывшего президента Пак Кин Хэ во время процесса о ее импичменте в 2017-м.

На выборах Юн позиционировал себя как агрессивного борца с коррупцией.

На своей должности углубил альянс с США, стабилизировал проблемные отношения с Японией и оказал косвенную поддержку Украине, пополнив запасы боеприпасов США, переданные впоследствии Киеву. Также занял агрессивный подход к КНДР, заключившей с Россией соглашение о безопасности.

Лидер главной оппозиционной Демпартии Ли Чже Мэн выступает перед сторонниками перед Национальной ассамблеей (Фото: EPA-EFE/HAN MYUNG-GU)

Демпартия в основном скептически относится к Японии из-за недовольства за ее зверства колониальной эпохи и предпочитает диалог с Северной Кореей. Она против призывов оказать прямую военную помощь Украине.

Президент Южной Кореи занимает один пятилетний срок, то есть не имеет права на переизбрание.

Поляризованная страна

Политическая поляризация укоренена в стране – противоположные лагеря рассматривают друг друга как смертельных врагов.

Уголовное преследование политиков – распространенное явление. Ранее лидера Демпартии Ли Чже Мена осудили за ложь следователям по делу о взяточничестве, что поставило под сомнение его способность баллотироваться на пост президента.

Читайте также Шоу Трампа. Почему новоизбранный президент США выбирает себе команду звезд Fox News

Пак Кин Хэ уволили с поста президента в 2016 году и осудили за коррупцию. Ее предшественник Ли Мен Бак тоже был осужден за взяточничество после ухода с поста. Его предшественник Ро Му Хен покончил жизнь самоубийством после обвинений в коррупции.