У Південній Кореї президент запровадив воєнний стан, щоб зупинити протидію опозиції в парламенті. Проте депутати скасували воєнний стан, який встиг протривати майже шість годин. Тепер президенту загрожує імпічмент.

Консервативний глава держави підтримує допомогу Україні, а головна опозиційна Демократична партія скептична щодо цього і виступає за діалог з Північною Кореєю.

Наприкінці листопада Київ отримав допомогу від Сеула на $100 млн на соціальну сферу, а протягом наступного року має отримати ще $2,1 млрд. Корея не дає і не продає Україні зброю через закони, які забороняють її постачання в зони бойових дій. Також проти цього виступає 82% корейців.

LIGA.net перечитала The Economist, The New York Times, АР, The Washington Post, CNN, Yonhap та переповідає коротко, що сталося в Кореї.

Воєнний стан на шість годин

У Сеулі 3 грудня пізно ввечері президент Юн Сук Йоль оголосив воєнний стан. Указ забороняв політичну діяльність і обмежував свободу ЗМІ. Востаннє воєнний стан у країні оголошували у 1979-му, після вбивства тодішнього президента Пак Чон Хі.

Не надавши доказів, Юн стверджував, що Національна асамблея "стала монстром", який загрожує демократії, і натякнув, що депутати нібито співпрацювали з "комуністичними силами" КНДР.

Попри те, що зміни до конституції з 1980-х щоразу послаблювали президентську владу та давали більше повноважень парламенту, президент досі має величезну владу, зокрема над службами безпеки й армією як головнокомандувач. Після заяви Юна армію та поліцію виставили біля парламенту.

Протести у Сеулі проти запровадження воєнного стану (Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN)

Попри це, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Сеула, вимагаючи відставки президента, а депутати пройшли в парламент – армія та поліція не мають права їх затримувати. Корейська валюта вона впала на 3% відносно долара.

У США висловили "серйозне занепокоєння", заявивши, що не мали попередження від союзника – у Кореї на базах дислоковані майже 30 000 американських військових. Навіть власна адміністрація Юна нічого не знала.

У заяві головної опозиційної Демократичної партії вказано, що оголошення воєнного стану було "державним переворотом". Голова Партії влади народу Юна теж виступив проти цього кроку, закликавши армію і поліцію "не виконувати незаконні накази".

Уночі 190 депутатів проголосували за скасування указу президента. Армія повернулася в казарми. О 4 ранку 4 грудня Юн оголосив, що поважає волю парламенту і скасовує воєнний стан.

Голосування про імпічмент президента може відбутися в п'ятницю або суботу. У корейської опозиції 192 з 300 мандатів у парламенті. Для імпічменту потрібно 200, тобто вісім голосів від партії Юна, яка контролює 108 мандатів.

Опозиційні депутати подають законопроєкт про імпічмент президента (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT)

Якщо Національна асамблея за це проголосує, справу передадуть до Конституційного суду, який може підтримати рішення або ні. Якщо Юну оголосять імпічмент або він піде у відставку, то наступника оберуть протягом 60 днів.

Невдала спроба зіграти на випередження

Південна Корея вже кілька місяців перебуває в політичному глухому куті, відколи ліберальні опозиційні партії отримали більшість у парламенті на виборах у квітні.

Юн зіткнувся з опозицією щодо багатьох своїх ініціатив, які вимагають ухвалення законів, що заважає йому виконувати передвиборчі обіцянки – знизити податки й полегшити правила ведення бізнесу.

Президента також дедалі більше розчаровували зусилля опозиції звільнити його чиновників. Юн натомість накладав вето на більшість рішень парламенту.

Скандали псували імідж Юна, зокрема звинувачення його дружини у корупції – жінка потрапила на відео, де показано, як вона приймає у подарунок дорогу сумочку.

Поліція у Сеулі після запровадження воєнного стану (Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN)

Юн вважав, що зможе випередити опонентів, проте його крок вийшов далеко за межі політики в демократичній Південній Кореї, нагадавши тактику Пак Чон Хі – військового диктатора, який правив країною у 1960-1970 роки.

Президент Юн підтримує допомогу Україні

Юн почав кар'єру прокурора у 33 роки, бо йому знадобилося дев'ять спроб, щоб скласти національний адвокатський іспит. Він піднявся службовою кар’єрою до посади генпрокурора – однієї з найвпливовіших у країні. Зокрема, допоміг засудити на 25 років тюрми колишню президентку Пак Кін Хе під час процесу про її імпічмент у 2017-му.

Під час виборів Юн позиціював себе як агресивного борця з корупцією.

На посаді поглибив альянс зі США, стабілізував проблемні відносини з Японією та надав непряму підтримку Україні, поповнивши запаси боєприпасів США, передані згодом Києву. Також має агресивний підхід до КНДР, яка уклала з Росією безпекову угоду.

Лідер головної опозиційної Демпартії Лі Чже Мен виступає перед прихильниками перед Національною асамблеєю (Фото: EPA-EFE/HAN MYUNG-GU)

Демпартія здебільшого скептично ставиться до Японії через невдоволення її звірствами колоніальної епохи та віддає перевагу діалогу з Північною Кореєю. Вона проти закликів дати пряму військову допомогу Україні.

Президент Південної Кореї обіймає один п’ятирічний термін, тобто не має права на переобрання.

Поляризована країна

Політична поляризація вкорінена в країні – протилежні табори розглядають один одного як смертельних ворогів.

Кримінальне переслідування політиків – поширене явище. Раніше лідера Демпартії Лі Чже Мьона засудили за брехню слідчим у справі про хабарництво, що поставило під сумнів його здатність балотуватися на пост президента.

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Пак Кін Хе звільнили з посади президента у 2016 році та засудили за корупцію. Її попередник Лі Мен Бак теж був засуджений за хабарництво після відходу з посади. Його попередник Ро Му Хен покінчив життя самогубством після звинувачень у корупції.