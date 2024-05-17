"Все важное – подковерно". О чем Путин приехал просить Си: детали визита в Китай
Владимир Путин 16-17 мая посещает Китай. И уже встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Российский диктатор хочет расширить торговлю с КНР – продавать больше нефти и газа, покупать товары двойного назначения, которые Москва использует в войне.
США недавно наложили санкции на пекинские и гонконгские банки, поэтому Китай стал меньше торговать с РФ. Над другими китайскими банками нависла похожая угроза, и они все более осторожны по поводу российских платежей. За последние два месяца китайский экспорт в Россию спал, хотя до сих пор торговля росла и в 2023-м достигла рекордных $240 млрд.
Два диктатора будут искать пути, как их обойти.
Главное сейчас, что не будет поставок оружия Китая в Россию, говорит LIGA.net председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. Прежде всего это не в интересах КНР – санкции работают.
Кроме военной поддержки, которой хочет Путин, или проекции силы через совместное лидерство с Си, целью визита является установление новых авторитарных рамок международного права, объясняет LIGA.net старшая научная сотрудница Atlantic Council Райан Асат.
LIGA.net разбиралась, что для войны в Украине означает визит Путина.
Работающие санкции
Это первый зарубежный визит Путина после псевдовыборов, говорит Голод. У России большая надежда на КНР, потому что сама – почти в изоляции.
Официальная причина визита – углубление стратегического партнерства и продолжение политики добрососедства и дружбы между народами.
Путин заявил, что Москва и Пекин договорились активизировать банковские связи и увеличить использование национальных платежных систем.
Си – что отношения России и Китая "закалены в трудных условиях, выдержали испытания меняющейся международной ситуацией", а сейчас являются "эталоном отношений между великими государствами".
Китай помогает России в войне спутниковой разведкой, запчастями для истребителей, чипами, станками, оптическими устройствами, электронными датчиками и телекоммуникационным оборудованием, перечисляет The New York Times. Путин хочет, чтобы и это продолжалось, и подписание новых соглашений, поэтому приехал с большой делегацией – пять вице-премьеров, министры, руководители Росатома и Роскосмоса.
Среди вице-премьеров Александр Новак – ключевой чиновник по российской нефти и газу, включая разработку газопровода "Сила Сибири-2". Путин рассчитывает на новое соглашение по проекту, чтобы больше российского газа, когда-то шедшего в Европу, продавать Китаю.
Си не очень заинтересован в трубопроводе – это подвергает Китай новым санкциям США и большей зависимости от России в энергетике.
Оба лидера сделали много заявлений и показали стратегическое единство, говорит LIGA.net эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Плаксиенко-Бутырская. Обоим особенно важно продемонстрировать Западу желание установить свой геополитический порядок.
"Мы не услышали о договоренностях относительно Силы Сибири. Если бы была – услышали бы, – констатирует она. – Знаем, что должны были рассмотреть под 80 инвестпроектов. Это желание соглашений и длительной войны, для которой требуется всесторонняя поддержка Китая, напоминает ситуацию перед вторжением. Тогда Путин тоже ездил в КНР, чтобы заручиться поддержкой.
Си и Путин обсуждали, как торговать, обходя санкции, говорит Плаксиенко-Бутырская. Страны на 90% перешли во взаимной торговле на юани и рубли, но этого мало, потому что Запад накладывает вторичные санкции на компании, имеющие связи с Россией.
И это – за месяц до саммита мира в Швейцарии, к которому Запад и Украина хотели приобщить китайцев, напоминает эксперт из Восточной Азии: "Вместо этого китайцы с россиянами начали собственную дипломатическую игру".
Встреча Путина и Си стала четвертой после того, как Россия начала большое вторжение. В общем, Си встречался с российским диктатором 43 раза – вдвое больше, чем с каким-то другим лидером.
"Китайское общество отравлено влиянием России"
Председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод только что вернулась из Китая, где общалась с рядом ученых, изучающих Россию, международные отношения и безопасность. "Китайское общество отравлено российским влиянием и деньгами на всех уровнях: медиа, академическом, политическом, культурном", – говорит она.
Украинских голосов не просто не хватает, их нет в Китае, добавляет эксперт. Диаспора делает все, что в ее силах, – на уровне соцсетей или событий в университетах, но этого мало. Прямое взаимодействие академического сообщества с посольством Украины в КНР ограничено.
Однако, по словам Голод, ситуация не безнадежная. В Китае все еще рассматривают Россию как одну из тех больших сил на уровне США. И изучают как одну из угроз своей безопасности, тоже на уровне США.
Политика Пекина по отношению к Москве постепенно меняется. Не так быстро, как хотелось бы. Появляются влиятельные в КНР ученые, которые не боятся публично говорить, что Украина должна победить.
Визит Путина дает совсем другую картину. Но это только на поверхности.
Это вполне возможно сделать при наличии политической воли, добавляет она. И приводит пример с фентанилом, экспорт которого из КНР в США приостановили после встречи Си и Джо Байдена.
Китай хочет влиять на Европу через войну
И отделить архитектуру безопасности в Европе от США. Тогда Пекин будет иметь большее влияние на Евросоюз и его безопасность.
"Давление Запада на китайцев должно увеличиваться, отношения с Россией – быть под пристальным вниманием, чтобы Пекин понимал цену сотрудничества с РФ. Мягкая дипломатия лидеров Франции и Германии, попытки заручиться поддержкой китайцев не сработали", – говорит Плаксиенко-Бутырская.
Этот подход, напротив, дал Си больше поля для маневров, расширил номенклатуру товаров двойного назначения, продаваемых россиянам. Если Си не останавливать – он пойдет дальше.
Многие договоренности между Си и Путиным – подковерные. Поддержка Китая уже позволила России перевести экономику на военные рейсы, развить ВПК и удержаться на плаву на протяжении более двух лет войны. Плюс – дипломатическая поддержка и размывание мирных усилий Украины и Запада. Это приводит к эрозии международного порядка.
По иронии, Путин сказал Си: "Вместе защищаем принципы справедливости и демократического миропорядка", цитирует его LIGA.net старшая научная сотрудница Atlantic Council Райан Асат.
Эти заявления – сплошная неправда.
Россия и Китай подготовили документ, в котором изложено их понимание международного права, направленного на правовое прикрытие агрессии РФ против Украины, действий КНР в Южнокитайском море и преступления против человечности и геноцида в регионе Синьцзян против уйгуров.
Несмотря на угрозы, которые представляет это "неограниченное партнерство" для мирового порядка, и акцент встречи на укреплении китайско-российского сотрудничества, говорит Асат, все это неизбежно будет способствовать росту глобального авторитарного международного права.