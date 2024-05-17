Владимир Путин 16-17 мая посещает Китай. И уже встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Российский диктатор хочет расширить торговлю с КНР – продавать больше нефти и газа, покупать товары двойного назначения, которые Москва использует в войне.

США недавно наложили санкции на пекинские и гонконгские банки, поэтому Китай стал меньше торговать с РФ. Над другими китайскими банками нависла похожая угроза, и они все более осторожны по поводу российских платежей. За последние два месяца китайский экспорт в Россию спал, хотя до сих пор торговля росла и в 2023-м достигла рекордных $240 млрд.

Два диктатора будут искать пути, как их обойти.

Главное сейчас, что не будет поставок оружия Китая в Россию, говорит LIGA.net председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. Прежде всего это не в интересах КНР – санкции работают.

Кроме военной поддержки, которой хочет Путин, или проекции силы через совместное лидерство с Си, целью визита является установление новых авторитарных рамок международного права, объясняет LIGA.net старшая научная сотрудница Atlantic Council Райан Асат.

LIGA.net разбиралась, что для войны в Украине означает визит Путина.

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Работающие санкции

Это первый зарубежный визит Путина после псевдовыборов, говорит Голод. У России большая надежда на КНР, потому что сама – почти в изоляции.

Официальная причина визита – углубление стратегического партнерства и продолжение политики добрососедства и дружбы между народами.

"Неофициально Путин будет говорить об углублении военного сотрудничества. Будут обсуждать и финансовое сотрудничество в контексте почти приостановленных китайскими банками платежей в Россию из-за санкций США, а также двустороннюю торговлю, которая в последние месяцы спадает", – объясняет Вита Голод LIGA.net

Путин заявил, что Москва и Пекин договорились активизировать банковские связи и увеличить использование национальных платежных систем.

Си – что отношения России и Китая "закалены в трудных условиях, выдержали испытания меняющейся международной ситуацией", а сейчас являются "эталоном отношений между великими государствами".

Путин и Си в Пекине (Фото: EPA-EFE/SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Китай помогает России в войне спутниковой разведкой, запчастями для истребителей, чипами, станками, оптическими устройствами, электронными датчиками и телекоммуникационным оборудованием, перечисляет The New York Times. Путин хочет, чтобы и это продолжалось, и подписание новых соглашений, поэтому приехал с большой делегацией – пять вице-премьеров, министры, руководители Росатома и Роскосмоса.

Среди вице-премьеров Александр Новак – ключевой чиновник по российской нефти и газу, включая разработку газопровода "Сила Сибири-2". Путин рассчитывает на новое соглашение по проекту, чтобы больше российского газа, когда-то шедшего в Европу, продавать Китаю.

Си не очень заинтересован в трубопроводе – это подвергает Китай новым санкциям США и большей зависимости от России в энергетике.

Оба лидера сделали много заявлений и показали стратегическое единство, говорит LIGA.net эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Плаксиенко-Бутырская. Обоим особенно важно продемонстрировать Западу желание установить свой геополитический порядок.

"Мы не услышали о договоренностях относительно Силы Сибири. Если бы была – услышали бы, – констатирует она. – Знаем, что должны были рассмотреть под 80 инвестпроектов. Это желание соглашений и длительной войны, для которой требуется всесторонняя поддержка Китая, напоминает ситуацию перед вторжением. Тогда Путин тоже ездил в КНР, чтобы заручиться поддержкой.

Си и Путин обсуждали, как торговать, обходя санкции, говорит Плаксиенко-Бутырская. Страны на 90% перешли во взаимной торговле на юани и рубли, но этого мало, потому что Запад накладывает вторичные санкции на компании, имеющие связи с Россией.

"Путин согласился на мирный план Си. Китай продвигает посреднические условия при согласии России, – считает она. – По факту, это заморозка войны на нынешней линии фронта. К этой идее Си присоединил Сербию, Венгрию. Китайский представитель с ней проехал по странам Глобального юга".

И это – за месяц до саммита мира в Швейцарии, к которому Запад и Украина хотели приобщить китайцев, напоминает эксперт из Восточной Азии: "Вместо этого китайцы с россиянами начали собственную дипломатическую игру".

Встреча Путина и Си стала четвертой после того, как Россия начала большое вторжение. В общем, Си встречался с российским диктатором 43 раза – вдвое больше, чем с каким-то другим лидером.

"Китайское общество отравлено влиянием России"

Председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод только что вернулась из Китая, где общалась с рядом ученых, изучающих Россию, международные отношения и безопасность. "Китайское общество отравлено российским влиянием и деньгами на всех уровнях: медиа, академическом, политическом, культурном", – говорит она.

Украинских голосов не просто не хватает, их нет в Китае, добавляет эксперт. Диаспора делает все, что в ее силах, – на уровне соцсетей или событий в университетах, но этого мало. Прямое взаимодействие академического сообщества с посольством Украины в КНР ограничено.

Путин и Си в Пекине (Фото: EPA-EFE/SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Однако, по словам Голод, ситуация не безнадежная. В Китае все еще рассматривают Россию как одну из тех больших сил на уровне США. И изучают как одну из угроз своей безопасности, тоже на уровне США.

Политика Пекина по отношению к Москве постепенно меняется. Не так быстро, как хотелось бы. Появляются влиятельные в КНР ученые, которые не боятся публично говорить, что Украина должна победить.

Визит Путина дает совсем другую картину. Но это только на поверхности.

"Китай не даст России свое оружие и сдерживает в применении ядерного оружия. Эта политика – без изменений. Вопрос санкций чувствителен для китайского бизнеса и власти. На этом уровне Украине следует вести диалоги и объяснять, почему власти КНР должны обуздать аморальный бизнес, что питает российскую военную машину", – убеждена Голод.

Это вполне возможно сделать при наличии политической воли, добавляет она. И приводит пример с фентанилом, экспорт которого из КНР в США приостановили после встречи Си и Джо Байдена.

Китай хочет влиять на Европу через войну

И отделить архитектуру безопасности в Европе от США. Тогда Пекин будет иметь большее влияние на Евросоюз и его безопасность.

"Давление Запада на китайцев должно увеличиваться, отношения с Россией – быть под пристальным вниманием, чтобы Пекин понимал цену сотрудничества с РФ. Мягкая дипломатия лидеров Франции и Германии, попытки заручиться поддержкой китайцев не сработали", – говорит Плаксиенко-Бутырская.

Этот подход, напротив, дал Си больше поля для маневров, расширил номенклатуру товаров двойного назначения, продаваемых россиянам. Если Си не останавливать – он пойдет дальше.

Многие договоренности между Си и Путиным – подковерные. Поддержка Китая уже позволила России перевести экономику на военные рейсы, развить ВПК и удержаться на плаву на протяжении более двух лет войны. Плюс – дипломатическая поддержка и размывание мирных усилий Украины и Запада. Это приводит к эрозии международного порядка.

По иронии, Путин сказал Си: "Вместе защищаем принципы справедливости и демократического миропорядка", цитирует его LIGA.net старшая научная сотрудница Atlantic Council Райан Асат.

Эти заявления – сплошная неправда.

Россия и Китай подготовили документ, в котором изложено их понимание международного права, направленного на правовое прикрытие агрессии РФ против Украины, действий КНР в Южнокитайском море и преступления против человечности и геноцида в регионе Синьцзян против уйгуров.

"Это искажение международного права, свидетелями которого мы являемся, что создает значительные глобальные риски для прав человека в мире", – убеждена Асат.

Несмотря на угрозы, которые представляет это "неограниченное партнерство" для мирового порядка, и акцент встречи на укреплении китайско-российского сотрудничества, говорит Асат, все это неизбежно будет способствовать росту глобального авторитарного международного права.