В воскресенье, 1 июня, Польша избирает седьмого президента. Во втором туре – два сильных соперника: либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и консервативный руководитель Института национальной памяти (ИНП) Кароль Навроцкий.

Оба кандидата во время этих выборов спекулировали на антиукраинских настроениях в Польше, хотя и в разных масштабах, говорят LIGA.net польские обозреватели. Это очевидная попытка получить "золотую акцию": поддержку электората ультраправой партии Конфедерация – единственная большая сила, которая открыто выступает против Киева.

Так что Украина должна быть готова потерять поддержку Польши при новом президенте?

Из этого текста вы узнаете:
  • что известно о Тшасковском и Навроцком – детали;
  • кто из двух кандидатов обеспечит более постоянную поддержку Украины;
  • почему польские политики прибегают к спекуляциям по Украине и истории.

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