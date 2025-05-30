В воскресенье, 1 июня, Польша избирает седьмого президента. Во втором туре – два сильных соперника: либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и консервативный руководитель Института национальной памяти (ИНП) Кароль Навроцкий.

Оба кандидата во время этих выборов спекулировали на антиукраинских настроениях в Польше, хотя и в разных масштабах, говорят LIGA.net польские обозреватели. Это очевидная попытка получить "золотую акцию": поддержку электората ультраправой партии Конфедерация – единственная большая сила, которая открыто выступает против Киева.

Так что Украина должна быть готова потерять поддержку Польши при новом президенте?