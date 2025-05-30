Разбор
Выборы в Польше – аборты, проститутки и наркотики. Сохранится ли поддержка Украины
В воскресенье, 1 июня, Польша избирает седьмого президента. Во втором туре – два сильных соперника: либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и консервативный руководитель Института национальной памяти (ИНП) Кароль Навроцкий.
Оба кандидата во время этих выборов спекулировали на антиукраинских настроениях в Польше, хотя и в разных масштабах, говорят LIGA.net польские обозреватели. Это очевидная попытка получить "золотую акцию": поддержку электората ультраправой партии Конфедерация – единственная большая сила, которая открыто выступает против Киева.
Так что Украина должна быть готова потерять поддержку Польши при новом президенте?
Из этого текста вы узнаете:
- что известно о Тшасковском и Навроцком – детали;
- кто из двух кандидатов обеспечит более постоянную поддержку Украины;
- почему польские политики прибегают к спекуляциям по Украине и истории.
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