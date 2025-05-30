У неділю, 1 червня, Польща обирає сьомого президента. У другому турі – двоє сильних суперників: ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський та консервативний керівник Інституту національної пам’яті (ІНП) Кароль Навроцький.

Обидва кандидати під час цих виборів спекулювали на антиукраїнських настроях у Польщі, хоча і в різних масштабах, кажуть LIGA.net польські оглядачі. Це очевидна спроба отримати "золоту акцію": підтримку електорату ультраправої партії Конфедерація – єдиної великої сили, яка відкрито виступає проти Києва.

Тож Україна має бути готовою втратити підтримку Польщі за нового президента?