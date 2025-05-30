Розбір
Вибори у Польщі – аборти, повії та наркотики. Чи збереже новий президент підтримку України
У неділю, 1 червня, Польща обирає сьомого президента. У другому турі – двоє сильних суперників: ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський та консервативний керівник Інституту національної пам’яті (ІНП) Кароль Навроцький.
Обидва кандидати під час цих виборів спекулювали на антиукраїнських настроях у Польщі, хоча і в різних масштабах, кажуть LIGA.net польські оглядачі. Це очевидна спроба отримати "золоту акцію": підтримку електорату ультраправої партії Конфедерація – єдиної великої сили, яка відкрито виступає проти Києва.
Тож Україна має бути готовою втратити підтримку Польщі за нового президента?
З цього тексту ви дізнаєтеся:
- що відомо про Тшасковського та Навроцького – деталі;
- хто з двох кандидатів забезпечить більш сталу підтримку України;
- чому польські політики вдаються до спекуляцій щодо України та історії.
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