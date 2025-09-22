Пхурби Церингу было 30 лет, когда он вместе с мусором сжег портрет Мао Цзэдуна на берегу тибетской реки, слишком поздно поняв, что у компартии Китая повсюду есть глаза. Через несколько дней пришла полиция, и он уже не вернулся домой.

Между избиениями его допрашивали, указывая на два фото. Одно – далай-ламы, которое полиция обнаружила в его доме. Другое – Пхурбы у реки, когда сжигал плакат из Мао.

"Почему вы так неблагодарны к лидерам компартии? Что вы делаете с портретом?" – спрашивал офицер по кличке Кривой нос. "Просто сжигаю мусор", – ответил Пхурба. – "Итак, вы считаете лидеров компартии мусором?" – "Да", – сказал он, охваченный гневом.

Этот диалог сломал всю его жизнь. Чудом сумев убежать из тюрьмы, Пхурба почти 10 лет бродил по горам Тибета между волков и грифонов. Также пострадала его семья.

Издание The Wall Street Journal опубликовало историю Пхурбы, похожую на увлекательный фильм. Как он прошел через Гималаи в Непал: LIGA.net рассказывает коротко.