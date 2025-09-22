Пхурбі Церингу було 30 років, коли він разом зі сміттям спалив портрет Мао Цзедуна на березі тибетської річки, – надто пізно зрозумівши, що у компартії Китаю повсюди є очі. За кілька днів прийшла поліція, і він вже не повернувся додому.

Між побиттями його допитували, вказуючи на два фото. Одне – далай-лами, яке поліція знайшла в його домі. Інше – Пхурби біля ріки, коли спалював плакат із Мао.

"Чому ви такі невдячні до лідерів компартії? Що ви робите з портретом?" – запитував офіцер на прізвисько Кривий ніс. "Просто спалюю сміття", – відповів Пхурба. – "Отже, ви вважаєте лідерів компартії сміттям?" – "Так", – сказав він, охоплений гнівом.

Цей діалог зламав все його життя. Дивом зумівши втекти з тюрми, Пхурба майже 10 років блукав горами Тибету між вовків і грифонів. Так само постраждала його родина.

Видання The Wall Street Journal опублікувало історію Пхурби, схожу на захопливий фільм. Як він пройшов через Гімалаї до Непалу: LIGA.net розповідає коротко.