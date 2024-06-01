Кандидат в президенты США Дональд Трамп признан виновным в деле о выплате денег порнозвезде и сокрытии этой выплаты перед выборами 2016-го.

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Это не помешает ему баллотироваться на пост президента – даже придает популярности среди поклонников.

Против Трампа сейчас ведут четыре дела, но ни одно не может остановить его от борьбы за высший пост в США. Если его изберут президентом – он сможет сам себя помиловать.

LIGA.net перечитала ведущие западные медиа по этому делу и выбрала самые интересные моменты.

The Economist: "Позор бывшего президента США"

Впервые Трампа осудили за тяжкое преступление и признали виновным по 34 обвинениям. Этот исторический позор должен шокировать нацию и убедить в способности страны добиться справедливости.

Однако приговор Трампу не принесет никакого результата. Что частично свидетельствует о разрушительной силе его беззастенчивости и спорном характере выдвинутых против Трампа обвинений, пишет The Economist.

Присяжные взвесили доказательства и единогласно признали Трампа виновным в нарушении избирательного законодательства из-за сокрытия выплат денег порнозвезде Сторми Дэниелс, которая говорит, что имела с ним роман.

Приговор подтверждает фундаментальный американский принцип, согласно которому ни один гражданин не может избежать правосудия. Но в долгосрочной перспективе больше ослабляет, чем утверждает верховенство права.

Ни один из судов над Трампом не завершится до выборов в ноябре. Благодаря им сторонники Трампа будут даже лучше воспринимать его аргументы, что он – жертва предубежденного судьи и присяжных.

Трамп покидает здание суда после того, как присяжные сочли его виновным (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE / POOL)

По законам Нью-Йорка фальсификация бизнес-затрат – преступление. Его совершили для совершения или сокрытия другого – дискредитации Трампа перед выборами 2016 года. Так что прокурор Элвин Брэгг смог обвинить Трампа в целом ряде преступлений.

Брэгг – демократ. Его избрали на должность после того, как он похвастался, что наиболее квалифицирован для судебного преследования Трампа. Это дало бывшему президенту основания говорить, что он – жертва политических преследований со стороны сторонников оппонента, президента Джо Байдена.

Этот суд больше помогает, чем вредит шансам Трампа прийти в Белый дом. Это большая опасность для верховенства права в США, чем любое мошенничество. Приговор вернул Трампа в центр внимания. Даже его критики среди республиканцев поддержали заявления, что он – жертва, а не преступник.

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Foreign Policy: "Трампа сочли виновным"

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, связанной с сокрытием выплат звезде фильмов для взрослых.

Выплаты, замаскированные под гонорары адвокату Майклу Коэну в $130 000, они должны были скрыть попытку повлиять на шансы Трампа на президентских выборах 2016-го. Трамп стал первым президентом США, которого осудили по уголовным обвинениям, пишет Foreign Policy.

Судья Хуан Мерчан объявил, что Трамп может оставаться на свободе без внесения залога. Оглашение его приговора назначено на 11 июля.

15 июля должен пройти съезд Республиканской партии, на котором Трамп, по-видимому, официально станет кандидатом в президенты. Эксперты говорят, что приговор не лишает Трампа права баллотироваться на переизбрание в ноябре.

Команда юристов Трампа обжалует приговоры, которые могут отложить их исполнение, возможно, даже до окончания выборов.

Трамп показывает жест после суда в Нью-Йорке (Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY)

Против Трампа возбуждено еще три уголовных дела. В федеральном суде его обвиняют в сговоре с целью отмены президентских выборов 2020-го, включая поддержку мятежников при штурме Капитолия 6 января 2021-го и неправильное обращение с секретными документами в его резиденции после ухода с поста.

По еще одному делу его обвиняют в сговоре с целью отмены результатов выборов 2020-го в штате Джорджия, на которых он проиграл с незначительным преимуществом.

The Financial Times: "Трампа признали виновным по всем пунктам"

34 пункта, по которым осудили Трампа, предусматривают максимальное наказание в четыре года лишения свободы за каждым, но поскольку он совершил преступление впервые, то вряд ли будет заключен, пишет FT. Брэгг отказался сказать, будет ли добиваться тюремного заключения для кандидата в президенты.

Трамп обжалует приговор в высших судах Нью-Йорка, но этот процесс займет месяцы и не помешает ему в случае избрания стать первым в истории осужденным главнокомандующим США.

Ничто в конституции США не запрещает осужденному преступнику занимать пост президента. Если Трампа выберут, он не сможет помиловать себя, потому что такие полномочия по его делу принадлежит только губернатору Нью-Йорка.

Несмотря на освещение суда в медиа, Трамп занимает высокие позиции в опросах по президентским выборам и стабильно опережает президента Байдена в решающих штатах. Ему также удалось отложить рассмотрение трех других уголовных дел.