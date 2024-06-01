Кандидата у президенти США Дональда Трампа визнали винним у справі про виплату грошей порнозірці та приховування цієї виплати перед виборами 2016-го.

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Це не завадить йому балотуватися на пост президента – навіть додає популярності серед прихильників.

Проти Трампа зараз ведуть чотири справи, але жодна не може зупинити його від боротьби за найвищий пост у США. Якщо ж його оберуть президентом – він зможе сам себе помилувати.

LIGA.net перечитала провідні західні медіа у цій справі та вибрала найцікавіші моменти.

The Economist: "Ганьба колишнього президента США"

Вперше Трампа засудили за тяжкий злочин та визнали винним за 34 обвинуваченнями. Ця історична ганьба має шокувати націю та переконати у здатності країни досягти справедливості.

Проте вирок Трампу не принесе жодного результату. Що частково свідчить про руйнівну силу його безсоромності та спірний характер висунутих проти Трампа звинувачень, пише The Economist.

Присяжні зважили докази та одноголосно визнали Трампа винним у порушенні виборчого законодавства через приховування виплат грошей порнозірці Стормі Деніелс, яка каже, що мала з ним роман.

Вирок підтверджує фундаментальний американський принцип, за яким жоден громадянин не може уникнути правосуддя. Але в довгостроковій перспективі – більше послаблює, ніж затверджує верховенство права.

Жоден з судів над Трампом не завершиться до виборів у листопаді. Завдяки їм прихильники Трампа навіть краще сприйматимуть його аргументи, що він – жертва упередженого судді та присяжних.

Трамп покидає будівлю суду після того, як присяжні визнали його винним (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE / POOL)

За законами Нью-Йорка, фальсифікація бізнес-витрат – злочин. Його скоїли для вчинення чи приховування іншого – дискредитації Трампа перед виборами 2016-го. Тож прокурор Елвін Брегг зміг звинуватити Трампа у цілому переліку злочинів.

Брегг – демократ. Його обрали на посаду після того, як він похвалився, що є найбільш кваліфікованим для судового переслідування Трампа. Це дало колишньому президенту підстави говорити, що він – жертва політичних переслідувань з боку прихильників опонента, президента Джо Байдена.

Цей суд більше допомагає, ніж шкодить шансам Трампа прийти в Білий дім. Це більша небезпека для верховенства права в США, ніж будь-яке шахрайство. Вирок повернув Трампа в центр уваги. Навіть його критики серед республіканців підтримали заяви, що він – жертва, а не злочинець.

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Foreign Policy: "Трампа визнали винним"

Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним за всіма пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, пов’язаної з приховуванням виплат зірці фільмів для дорослих.

Виплати, замасковані під гонорари адвокату Майклу Коену у $130 000, мали приховати спробу вплинути на шанси Трампа на президентських виборах 2016-го. Трамп став першим президентом США, якого засудили за кримінальними звинуваченнями, пише Foreign Policy.

Суддя Хуан Мерчан оголосив, що Трамп може залишатися на свободі без внесення застави. Оголошення його вироку призначене на 11 липня.

15 липня має відбутися з’їзд Республіканської партії, на якому Трамп, мабуть, офіційно стане кандидатом в президенти. Експерти кажуть, що вирок не позбавляє Трампа права балотуватися на переобрання в листопаді.

Команда юристів Трампа оскаржить вироки, що може відкласти їх виконання, можливо, навіть до закінчення виборів.

Трамп показує жест після суду в Нью-Йорку (Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY)

Проти Трампа відкриті ще три кримінальні справи. У федеральному суді його звинувачують у змові з метою скасувати президентські вибори 2020-го, зокрема підтримку бунтівників під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року та неправильне поводження з секретними документами в його резиденції після того, як покинув посаду.

Ще в одній справі його звинувачують у змові з метою скасування результатів виборів 2020-го у штаті Джорджія, на яких він програв з незначною перевагою.

The Financial Times: "Трампа визнали винним за всіма пунктами"

34 пункти, за якими засудили Трампа, передбачають максимальне покарання у чотири роки позбавлення волі за кожним, але, оскільки він вчинив злочин вперше, то навряд чи буде ув’язнений, пише FT. Брегг відмовився сказати, чи буде вимагати тюремного ув’язнення для кандидата у президенти.

Трамп оскаржить вирок у вищих судах Нью-Йорка, але цей процес займе місяці й не завадить йому у разі обрання стати першим в історії засудженим головнокомандувачем США.

Ніщо в конституції США не забороняє засудженому злочинцю займати пост президента. Якщо Трампа виберуть, він не зможе помилувати себе, бо такі повноваження у його справі належать лише губернатору Нью-Йорка.

Попри висвітлення суду в медіа, Трамп займає високі позиції в опитуваннях щодо президентських виборів і стабільно випереджає президента Байдена у вирішальних штатах. Йому також вдалося відкласти розгляд трьох інших кримінальних справ.