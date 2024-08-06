В Румынии на аэродроме коммунистических времен строят крупнейшую авиабазу НАТО в Европе – всего в 100 км от украинской границы на Дунае и в 400 км от оккупированного Крыма. Она будет масштабнее, чем база Рамштайн в Германии.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

НАТО расширяет безопасность стран Альянса на границе с Россией. На авиабазе будут размещены, в частности, американские бомбардировщики В-52, способные нести ядерное оружие, пишет The Times. LIGA.net пересказывает статью коротко.

Самая большая база НАТО в Европе – в 400 км от Крыма

В поле, у села в восточной Румынии, землекопы роют, а цементосмесители заливают фундамент. Продолжаются работы по превращению аэродрома времен коммунизма в крупнейшую базу НАТО в Европе – авиабазу Михаила Когелничана, MK.

Желание Румынии укрепить безопасность может быть ответом на враждебность России. Российские дроны и ракеты, нацеленные на украинские порты на Дунае, часто перелетают границу.

Бомбардировщик В-52, способный нести ядерные бомбы (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

Только на прошлой неделе в Румынии обнаружили обломки трех Shahed-136, что заставило НАТО усилить патрулирование неба на истребителях вдоль границы.

Запоздалое прибытие в Украину F-16 поможет Киеву сдержать атаки дронов и ракет на украинскую критическую инфраструктуру и отбросит российские самолеты, которые сбрасывают КАБы на украинские города. "Мы часто слышали слово "невозможно". Теперь это реальность. В нашем небе, в Украине – F-16", – говорит президент Владимир Зеленский.

Американский генерал в отставке, бывший командующий армией США Бен Ходжес поддерживает строительство крупной базы НАТО в 400 км от Крыма.

"Я устал постоянно реагировать на то, что делают россияне. Почему бы нам не заставить их волноваться, что мы делаем?" – говорит Ходжес.

Во время холодной войны США наблюдали за СССР с баз в Западной Германии. Одна из них, Рамштайн, до сих пор служит центром НАТО – там находятся 50 000 военных с семьями.

По расчетам, в течение следующих двух десятилетий база Михаила Когелничана в Румынии опередит Рамштайн, поглотив 2800 га аграрных земель, и станет самой большой в Европе – вдвое превысит размер немецкого гарнизона.

Напряженность с россиянами – высокая

Расположенная у Констанцы, главного морского порта Румынии, база MK уже сейчас служит штабом для миссий НАТО по контролю над Черным морем.

Шесть британских самолетов Королевских ВВС Typhoon недавно завершили четырехмесячное патрулирование воздушного пространства Румынии и Болгарии.

Бомбардировщик В-52, способный нести ядерные бомбы (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

Осенью 2022 года российский пилот пытался сбить самолет-разведчик RAF Rivet Joint к югу от оккупированного Крыма. Через несколько месяцев российский Су-27 сбросил горючее на дрон США Reaper, из-за чего тот упал в Черное море.

Напряженность высока. Прибытие двух американских бомбардировщиков B-52 в июне, когда впервые в Румынии сели самолеты, способные нести ядерное оружие, добавляет остроты.

Выполняя полет, опасно приблизивший их к российскому воздушному пространству, бомбардировщики добрались до Румынии, проложив маршрут из США через Арктику.

В определенный момент B-52 обошли военные объекты на Кольском полуострове РФ, вызвав панику у российских ВВС и заставив россиян поднять МиГ-29 и МиГ-31. Кремль хвастался, что B-52 в сопровождении финских истребителей были вынуждены совершить унизительный разворот – это отрицают в ВВС США.

Бомбардировщик В-52, способный нести ядерные бомбы (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

"Я видел российские комментарии. Но на самом деле россияне не повлияли на миссию, не изменили маршруты самолетов. Ее выполнили, как и было запланировано", – убеждает румынский командир авиабазы MK, полковник Николае Крету.

У его кабинета вьется виноградная лоза, давая тень, чтобы отдохнуть от летнего солнца. Европейский истребитель Eurofighter Typhoon проносится по взлетно-посадочной полосе. Движется транспортник США C-130 Hercules.

Крету, пилот вертолета, почти не реагирует. Но улыбается, когда вспоминает громкость, создаваемую B-52. После приземления в Румынии 130-тонные бомбардировщики развернули парашюты, чтобы не выйти за пределы взлетно-посадочной полосы.

"Это красивые самолеты. Странно видеть такое количество. Впечатляет. Чувствуете? Все вибрирует. Это что-то необычное", – говорит Крету.

Крепость НАТО на востоке крепнет

Превращение авиабазы MK в крепость НАТО, которая может принять 10 000 военных и ядерные бомбардировщики США, изначально задумывалось как ответ на российские атаки на Грузию 2008 года и украинский Крым 2014-го. Но проект приобрел дополнительное значение после большого вторжения в Украину в 2022-м.

Во время войн в Ираке и Афганистане румынский аэродром уже использовала армия США – тогда как плацдарм для перелета на Ближний Восток.

Для Ходжеса расширение авиабазы демонстрирует серьезность, с которой страны, сидевшие за железным занавесом, воспринимают российскую угрозу.

Центр тяготения НАТО смещается к востоку. В этом году Польша потратит на оборону более 4% ВВП, страны Балтии хотят повысить минимальный уровень расходов НАТО до 2,5% ВВП, треть снарядов, выпущенных в Украине, производит Болгария.

Попытка президента Румынии Клауса Иоганниса стать генсеком НАТО в начале года стала еще одним свидетельством желания Восточной Европы усилить влияние в Альянсе. Ему отказали. Как и бывшему премьеру Эстонии Каи Каллас. Но ей удалось стать главным дипломатом Европейского Союза, и это свидетельствует, что монополия Западной Европы на руководящие должности в многосторонних институциях подходит к концу.

Сама Румыния инвестировала в авиабазу Михаила Когелничана $2,67 млрд, купила три эскадрильи F-16 у Норвегии и Португалии, чтобы заменить советские истребители, и этой осенью заключит соглашение на $6,35 млрд, чтобы приобрести еще и 32 самолета F-35.