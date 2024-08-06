У Румунії на аеродромі комуністичних часів будують найбільшу авіабазу НАТО у Європі – всього за 100 км від українського кордону на Дунаї та за 400 км від окупованого Криму. Вона стане більшою, ніж база Рамштайн у Німеччині.

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НАТО розширює безпеку країн Альянсу на кордоні з Росією. На авіабазі будуть розташовані, зокрема, американські бомбардувальники В-52, здатні нести ядерну зброю, пише The Times. LIGA.net переповідає статтю коротко.

Найбільша база НАТО в Європі – за 400 км від Криму

У полі, біля села в східній Румунії, землекопи риють, а бетонозмішувачі заливають фундамент. Тривають роботи з перетворення аеродрому часів комунізму на найбільшу базу НАТО в Європі – авіабазу Михаїла Когелнічану, MK.

Бажання Румунії зміцнити безпеку може бути відповіддю на ворожість Росії. Російські дрони й ракети, націлені на українські порти на Дунаї, часто перелітають кордон.

Бомбардувальник В-52, здатний нести ядерні бомби (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

Лише минулого тижня в Румунії знайшли уламки трьох Shahed-136, що змусило НАТО посилити патрулювання неба на винищувачах уздовж кордону.

Запізніле прибуття в Україну F-16 допоможе Києву стримати атаки дронів і ракет на українську критичну інфраструктуру й відкине російські літаки, які скидають КАБи на українські міста. "Ми часто чули слово "неможливо". Тепер це реальність. У нашому небі, в Україні – F-16", – каже президент Володимир Зеленський.

Американський генерал у відставці, колишній командувач армії США Бен Годжес підтримує будівництво великої бази НАТО за 400 км від Криму.

"Я втомився постійно реагувати, що роблять росіяни. Чому б нам не змусити їх хвилюватися, що робимо ми?" – каже Годжес.

Під час холодної війни США споглядали за СРСР з баз у Західній Німеччині. Одна з них, Рамштайн, і досі служить центром НАТО – там розміщені 50 000 військових із сім'ями.

За розрахунками, протягом наступних двох десятиліть база Михаїла Когелнічану в Румунії випередить Рамштайн, поглинувши 2800 га аграрних земель, і стане найбільшою в Європі, що вдвічі перевищить розмір німецького гарнізону.

Напруженість із росіянами – висока

Розташована біля Констанци, головного морського порту Румунії, база MK уже зараз служить штабом для місій НАТО з контролю над Чорним морем.

Шість британських літаків Королівських ВПС Typhoon недавно завершили чотиримісячне патрулювання повітряного простору Румунії та Болгарії.

Бомбардувальник В-52, здатний нести ядерні бомби (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

Восени 2022 року російський пілот намагався збити літак-розвідник RAF Rivet Joint на південь від окупованого Криму. Через кілька місяців російський Су-27 скинув пальне на дрон США Reaper, через що той упав у Чорне море.

Напруженість висока. Прибуття двох американських бомбардувальників B-52 у червні, коли вперше в Румунії сіли літаки, здатні нести ядерну зброю, додає гостроти.

Виконуючи політ, що небезпечно наблизив їх до російського повітряного простору, бомбардувальники дісталися Румунії, проклавши маршрут зі США через Арктику.

У певний момент B-52 оминули військові об’єкти на Кольському півострові РФ, спричинивши паніку у російських ВПС і змусивши росіян підняти МіГ-29 та МіГ-31. Кремль хвалився, що B-52 у супроводі фінських винищувачів були змушені здійснити принизливий розворот – це заперечують у ВПС США.

Бомбардувальник В-52, здатний нести ядерні бомби (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

"Я бачив російські коментарі. Але насправді росіяни не вплинули на місію, не змінили маршрутів літаків. Її виконали, як і було заплановано", – переконує румунський командир авіабази MK, полковник Ніколае Крету.

Біля його кабінету в’ється виноградна лоза, створюючи тінь, щоб відпочити від літнього сонця. Європейський винищувач Eurofighter Typhoon проноситься по злітно-посадковій смузі. Рухається транспортник США C-130 Hercules.

Крету, пілот гелікоптера, майже не реагує. Але усміхається, коли згадує гучність, яку створюють B-52. Після приземлення в Румунії 130-тонні бомбардувальники розгорнули парашути, щоб не вийти за межі злітно-посадкової смуги.

"Це красиві літаки. Дивно бачити таку кількість. Вражає. Відчуваєте? Усе вібрує. Це щось незвичайне", – каже Крету.

Фортеця НАТО на сході міцніє

Перетворення авіабази MK на фортецю НАТО, що може прийняти 10 000 військових і ядерні бомбардувальники США, спочатку задумувалося як відповідь на російські атаки на Грузію 2008 року й український Крим 2014. Але проєкт набув додаткового значення після великого вторгнення в Україну у 2022 році.

Під час воєн в Іраку й Афганістані румунський аеродром вже використовувала армія США – тоді як плацдарм для перельоту на Близький Схід.

Для Годжеса розширення авіабази демонструє серйозність, з якою країни, які колись сиділи за залізною завісою, сприймають російську загрозу.

Центр тяжіння НАТО зміщується на схід. Цього року Польща витратить на оборону понад 4% ВВП, країни Балтії хочуть підвищити мінімальний рівень витрат НАТО до 2,5% ВВП, а третину снарядів, випущених в Україні, виробляє Болгарія.

Спроба президента Румунії Клауса Йоганніса стати генсеком НАТО на початку року стала ще одним свідченням бажання Східної Європи посилити вплив в Альянсі. Йому відмовили. Як і колишній прем’єрці Естонії Каї Каллас. Але їй вдалося стати головним дипломатом Європейського Союзу, що свідчить, що монополія Західної Європи на керівні посади в багатосторонніх інституціях добігає кінця.

Сама Румунія інвестувала в авіабазу Михаїла Когелнічану $2,67 млрд, купила три ескадрильї F-16 у Норвегії та Португалії, щоб замінити радянські винищувачі, і цієї осені укладе угоду на $6,35 млрд, щоб придбати ще й 32 літаки F-35.