Российский диктатор Владимир Путин надеется повысить эффективность производства оружия, чтобы удовлетворить потребности армии РФ. Для этого заменил министра обороны: вместо Сергея Шойгу руководить оборонкой будет его доверенный экономист Андрей Белоусов.

Шойгу перебрасывают на место Николая Патрушева в Совбезе.

Цель ротации – чтобы российская армия в войне получала больше оружия, которое ей назначено, но не доходит из-за коррупции, говорит LIGA.net дипломат Владимир Огрызко. Это также свидетельствует о том, что Путин готовится к длительной войне против Украины или даже против НАТО.

Попытка преодолеть коррупцию в минобороны может помочь Западу найти российские уязвимости и усилить санкции против РФ, добавляет в комментарии LIGA.net военный эксперт Михаил Самусь.

LIGA.net разбиралась в рокировках в российских силовых ведомствах и возможных последствиях для Украины на поле боя.

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Еще один шаг подготовки Путина к затяжной войне

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил смену Шойгу на Белоусова тем, что "министерство должно быть абсолютно открыто к инновациям". Это не изменит военную составляющую: поле боя – прерогатива главы российского генштаба Валерия Герасимова.

Замена сигнализирует о том, что Путин нацелился на затяжную войну с Украиной и, возможно, конфронтацию с НАТО, пишет Институт изучения войны (ISW). Это выглядит как подготовка к дальнейшей мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы РФ. Почти 10 лет до этого Белоусов управлял проектами по дронам и ОПК.

Как говорится в отчете, замена отвечает политике Путина по тихому вытеснению топовых силовиков из-за предоставления им периферийных ролей в сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить.

Ранее Путин схожим образом отодвигал от управления генералов.

Конкуренция групп влияния за власть и ресурсы?

"Цель Путина – повысить эффективность производства оружия и удовлетворить военные потребности. В этом контексте Белоусов – логичный выбор", – говорит The Times старшая научная сотрудница Евразийского центра Carnegie Татьяна Станова.

Это "отражает доверие Путина к Белоусову и потребность в лучшем управлении бюрократическим аппаратом минобороны", считает военный аналитик Роб Ли. Эксперт по военным технологиям Самуэль Бендетт добавляет, что Белоусов – "большой промоутер российских дронов, поддерживал научные исследования в РФ и военных разработок".

Шойгу на параде в Москве 9 мая 2024-го (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Для Украины эти ротации ничего принципиально не изменят, потому что в России "решение принимает царь", другие лишь выполняют приказы, говорит LIGA.net дипломат, экс-глава МИД (2007-2009) Владимир Огрызко: "Простая перетасовка колоды. Не стоит искать глубоких смыслов".

Российская коррумпированность помогла Украине на первых этапах войны. Сможет ли Белоусов навести порядок? Возможно, добавляет Огрызко.

"Может взяточничества станет меньше, и российская армия будет получать больше из того, что ей назначено. Но это принципиально не повлияет на развитие событий. Только надлежащая помощь Украине от партнеров оружием и финансами, и устойчивость ВСУ могут нас спасти", – говорит Огрызко.

Есть признаки роста конкуренции за больший доступ к власти и ресурсам между двумя группами влияния. Первый – Николай Патрушев и силовые органы. Второй – гендиректор корпорации Ростех Виктор Чемезов, российский ВПК и олигархи, говорит LIGA.net директор New Geopolitics Research Network, военный анатилик Михаил Самусь.

После всех ротаций в российском правительстве будут два вице-премьера: сын Патрушева Дмитрий и креатура Чемезова – Денис Мантуров, напоминает он. Через них обе группы будут протискивать свои интересы.

Шойгу до сих пор держался на посту благодаря личным контактам с Путиным. В последнее время разоблачили его масштабные коррупционные схемы, арестовали заместителя Тимура Иванова. С тех пор стало понятно, что он больше не может быть на должности – сослали в совбез, в заповедник для ничего не решающих мамонтов", – говорит Самусь.

Российская система не может без коррупции

Белоусов – профессиональный экономист, до сих пор не имевший отношения к армии. Технократ, преданный Путину, и не принадлежит к этим двум группам, говорит Самусь. Он был назначен, чтобы повысить эффективность работы минобороны, вычистить коррупцию. Теоретически имеет смысл, чтобы еще больше мобилизовать на войну уже милитаризованную экономику.

Новый министр выступает за направление ресурсов на ВПК.

"Но в России вся система управления – коррупционная. Экспорт нефти или импорт микроэлектроники возможны только по черным схемам из-за санкций. Если представить, что кто-то начнет ломать схемы – будет кадровая неразбериха, противодействие и саботаж в минобороны", – говорит Самусь.

Это более вероятно, чем то, что Белоусов вычистит систему во время войны, убежден он: "Будет рост внутренней борьбы".

Украине следует укрепить работу с партнерами по увеличению санкционного давления, чтобы обрезать россиянам возможность получать микроэлектронику и другие компоненты, необходимые для изготовления вооружения. Или пытаться оборвать экспорт нефти из России.

В дальней перспективе это пошатнуло бы российский ВПК.

Но процессы внутренней борьбы в России точно не окажут мгновенного эффекта на поле боя в Украине, подчеркивает Самусь. Так что через месяц-два ничего нового (из того, на что повлияет непосредственно Белоусов в минобороны и ВПК) не увидим. Глава генштаба Герасимов – остался, структура армии РФ – та же.