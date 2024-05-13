Російський диктатор Володимир Путін сподівається підвищити ефективність виробництва зброї, щоб задовольнити потреби армії РФ. Тож замінив міністра оборони: замість Сергія Шойгу керувати оборонкою буде його довірений економіст Андрій Бєлоусов.

Шойгу перекидають на місце Миколи Патрушева в Радбезі.

Мета ротації – щоб російська армія у війні отримувала більше зброї, що їй призначена, але не доходить через корупцію, каже LIGA.net дипломат Володимир Огризко. Це також свідчить про те, що Путін готується до тривалої війни проти України, або навіть проти НАТО.

Спроба здолати корупцію в міноборони може допомогти Заходу знайти російські вразливості та посилити санкції проти РФ, додає у коментарі LIGA.net військовий експерт Михайло Самусь.

LIGA.net розбиралася у рокіруваннях у російських силових відомствах і можливих наслідках для України на полі бою.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Ще один крок підготовки Путіна до затяжної війни

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив заміну Шойгу на Бєлоусова тим, що "міністерство має бути абсолютно відкрито до інновацій". Це не змінить військову складову: поле бою – прерогатива голови російського генштабу Валерія Герасимова.

Заміна сигналізує про те, що Путін націлився на затяжну війну з Україною і, можливо, конфронтацію з НАТО, пише Інститут вивчення війни (ISW). Це виглядає як підготовка подальшої мобілізації економіки та оборонно-промислової бази РФ. Майже 10 років до цього Бєлоусов керував проєктами щодо дронів та ОПК.

Як йдеться у звіті, заміна відповідає політиці Путіна з тихого витіснення топових силовиків через надання їм периферійних ролей у безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити.

Раніше Путін схожим чином відсував від управління генералів.

Конкуренція груп впливу за владу і ресурси?

"Мета Путіна – підвищити ефективність виробництва зброї та задовольнити військові потреби. У цьому контексті Бєлоусов – логічний вибір", – каже The Times старша наукова співробітниця Євразійського центру Carnegie Тетяна Станова.

Це "віддзеркалює довіру Путіна до Бєлоусова та потребу в кращому управлінні бюрократичним апаратом міноборони", вважає військовий аналітик Роб Лі. Експерт з військових технологій Самуель Бендетт додає, що Бєлоусов – "великий промоутер російських дронів, підтримував наукові дослідження у РФ та військові розробки".

Шойгу на параді в Москві 9 травня 2024-го (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Для України ці ротації нічого принципово не змінять, бо у Росії "рішення ухвалює цар", інші лише виконують накази, каже LIGA.net дипломат, ексглава МЗС (2007-2009) Володимир Огризко: "Просте перетасовування колоди. Не варто шукати глибинних сенсів".

Російська корумпованість допомогла Україні на перших етапах війни. Чи Бєлоусов зможе навести лад? Можливо, додає Огризко.

"Може, хабарництва стане менше, і російська армія буде отримувати більше з того, що їй призначене. Але це принципово не вплине на розвиток подій. Лише належна допомога Україні від партнерів зброєю і фінансами та стійкість ЗСУ можуть нас врятувати", – каже Огризко.

Є ознаки росту конкуренції за більший доступ до влади і ресурсів між двома групами впливу. Перший – Микола Патрушев та силові органи. Другий – гендиректор корпорації Ростех Віктор Чемезов, російський ВПК і олігархи, каже LIGA.net директор New Geopolitics Research Network, військовий аналітик Михайло Самусь.

Після всіх ротацій у російському уряді будуть два віцепрем’єри: син Патрушева Дмитро та креатура Чемезова – Денис Мантуров, нагадує він. Через них обидві групи будуть протискувати свої інтереси.

"Шойгу досі тримався на посту завдяки особистим контактам з Путіним. Останнім часом викрили його масштабні корупційні схеми, заарештували заступника Тимура Іванова. Відтоді стало зрозуміло, що він більше не може бути на посаді – заслали в Радбез, у заповідник для мамонтів, які нічого не вирішують", – каже Самусь.

Російська система не може без корупції

Бєлоусов – професійний економіст, який досі не мав відношення до армії. Технократ, відданий Путіну, і не належить до цих двох груп, каже Самусь. Його призначили, щоб підвищити ефективність роботи міноборони, вичистити корупцію. Теоретично має сенс, щоб ще більше мобілізувати на війну вже мілітаризовану економіку.

Новий міністр виступає за спрямування ресурсів на ВПК.

"Але в Росії вся система управління – корупційна. Експорт нафти чи імпорт мікроелектроніки можливі лише за чорними схемами через санкції. Якщо уявити, що хтось почне ламати схеми – буде кадрова плутанина, протидія і саботаж в міноборони", – каже Самусь.

Це більш вірогідно, ніж те, що Бєлоусов вичистить систему під час війни, переконаний він: "Буде ріст внутрішньої боротьби".

Україні слід зміцнити роботу з партнерами для збільшення санкційного тиску, щоб обрізати росіянам змогу отримувати мікроелектроніку та інші компоненти, потрібні для виготовлення озброєння. Або пробувати обірвати експорт нафти з Росії.

У дальній перспективі це похитнуло б російський ВПК.

Але процеси внутрішньої боротьби в Росії точно не матимуть миттєвого ефекту на поле бою в Україні, підкреслює Самусь. Тож за місяць-два нічого нового (з того, на що матиме вплив безпосередньо Бєлоусов у міноборони та ВПК) не побачимо. Глава генштабу Герасимов – залишився, структура армії РФ – та сама.