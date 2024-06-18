Качественно научить пилота F-16 – долго и дорого. В США очередь желающих из других стран. Но задержки по Украине – это больше политическая воля власти, чем технические ограничения.

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Хотя эти самолеты стоят того, чтобы их дождаться – у F-16 есть преимущества, обойти которые российские пилоты не смогут. Это позволит силам обороны успешно взять под контроль украинское небо. Хотя, может быть, не сразу все – сначала будут только отдельные зоны господства, предупреждает LIGA.net полковник запаса ВВС США Джеффри Фишер.

У Фишера 30 лет стажа. Он участвовал в операциях НАТО в Боснии и Герцеговине, Югославии, Ираке, Афганистане. Служил в штабе ВВС США. Был старшим советником председателя объединенного комитета начальников штабов, атташе по обороне в посольстве США в Приштине, Косово, помощником командующего штабом спецопераций НАТО.

Как старший штурман налетал более 1800 часов, из них 400 часов – в бою или в боевой поддержке.

Смогут ли F-16 повлиять на поле боя, что поможет обезопасить самолеты и экипажи, и почему российским пилотам А-50 лучше решиться на членовредительство, чем на вылет в Украину – в интервью Джеффри Фишера LIGA.net.

"За год в США готовят несколько тысяч пилотов"

– Украинские пилоты учатся работать на F-16 с августа 2023 года. Десятки людей еще тренируются в США и Европе. Насколько трудно подготовить хорошего пилота?

– В Воздушных силах Армии США подход поэтапный. Поначалу пилота учат базовым авиационным навыкам. Затем – готовят для работы на конкретных типах машин – грузовые, транспортные, истребители, бомбардировщики и другие. От начала до конца – полтора-два года и $1-3 млн. Трудно, долго и дорого.

Поэтому США требуют, чтобы подготовленные пилоты отслужили в ВВС еще 10-12 лет, чтобы компенсировать вложенные инвестиции. Также США отвечают за подготовку пилотов для других стран. В общей сложности, за год готовят несколько тысяч пилотов.

– F-16 давно могли быть в украинском небе. Почему самолеты стали красной линией, которую трудно преодолеть администрации Джо Байдена, по сравнению с ракетами ATACMS, ПВО Patriot, танками Abrams или системами HIMARS ?

– Я бы хотел знать ответ на этот вопрос. Не думаю, что правительство откровенное. Мы просто знаем о значительных задержках F-16 для Украины.

Сразу проясню: США не предлагали [Украине] F-16. Все они предложены НАТО. Что-то происходит в Совете национальной безопасности и на обсуждениях по закрытым каналам с РФ. Это вызывает у Байдена серьезные опасения, что F-16 Москва будет считать эскалацией. Мне смешно, но не я принимаю решение.

Приятно, что Вашингтон разрешил хотя бы ограниченно бить ракетами ATАCMS по РФ. Хотя, по-моему, ограниченность до сих пор слишком велика. Россия – экзистенциальная угроза существованию Украины. Если украинский Генштаб где-нибудь на ее территории видит легитимные цели, он должен иметь возможность поражать их.

"F-16 останутся незаметными для врага"

- Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия этим летом должны отправить 60 F-16. Власти США не ожидают, что это изменит правила на поле боя. Что может несколько десятков самолетов?

– Это не чудо-оружие, но они значительно повлияют на войну. Речь идет не только об F-16. Украина также получит Saab 340 AEW, дающие полную картину воздушного боя. Они значительно усилят возможности F-16 и позволят правильно использовать технологические преимущества.

Когда F-16 войдут в зону боевых действий, они останутся незаметными для врага благодаря самолетам дальнего радиолокационного слежения. Это позволяет сделать сюрприз и ударить первыми.

F-16 не даст Силам обороны сразу круглосуточное преимущество в воздухе над всей Украиной. Но это могут быть очаги превосходства в воздухе, созданные F-16.

- Сколько самолетов есть у союзников и сколько теоретически могут дать Украине?

- Сейчас дают немного не из-за нехватки машин (по состоянию на 2023-й F-16 – самый распространенный в мире истребитель с неподвижным крылом на службе, с 2145 машинами в эксплуатации. – Ред.), а из-за политических решений.

К примеру, Украине обещают 60 самолетов, для которых нужно подготовить как минимум 120 пилотов. Киев заявляет, что у него уже есть 30 подготовленных пилотов. Учитывая, что пилотов выпускают по 6-10 человек раз в восемь месяцев – это вызов.

Источники в правительстве мне подтверждают, что США неохотно отдают обучающие слоты для подготовки украинских пилотов. Это немного надумано. Есть страны, которые давно зарезервировали очередь на подготовку пилотов. Поэтому, например, Болгария или Словакия сейчас получают приоритет в учебном плане США. Но когда мирные страны имеют приоритет перед страной, где идет война, это трудно понять.

Военный пилот Джеффри Фишер (Фото: Facebook/Col. Jeffrey H Fischer, Author)

– Какие могут быть дополнительные решения, чтобы остановить атаки россиян на украинские позиции КАБами?

- Если не можете остановить падение КАБ или сбить самолет-носитель, найдите способ уничтожить их на каком-либо этапе, предшествующем обстрелу. Прежде чем самолет сбросит КАБ, бомбу нужно подвезти со склада, где она хранится, и на него загрузить.

Это к вопросу, почему Украина не может бить ATACMS по какой-либо военной цели в России? Прекрасный пример, почему с западными ограничениями что-то очень не так. Самый простой способ прервать цепь убийств КАБами, уничтожив места их хранения.

- В США есть десятки отставных пилотов, готовых управлять F-16 в Украине, заявил подполковник ВВС США Дэниел Хэмптон. Идея привлечь опытных пилотов из США, озвучена на высоком уровне, но нет решения Вашингтона. Чего боятся власти?

– Дэн сказал, что он и другие пилоты рассматривают идею работать наемниками в Украине. Не могу говорить за него, он – парень нестандартный.

Будь я пилотом, который собирается в Украину, я бы очень колебался. Не из-за боязни россиян или нежелания летать на F-16 в зоне боевых действий. Не из-за сомнений в успехе Украины. А только потому, что США собираются заставить пилотов в Украине воевать с одной рукой, завязанной за спиной. Когда у российских самолетов есть безопасное место, из которого могут лететь куда угодно на своей стороне границы, а Украина ничего не может с этим поделать – это несправедливое преимущество. Я хочу честного боя, если рискую жизнью.

"Удар по НАТО или применение ядерного оружия, заведут Путина в тупик"

- F-16 требуется система защиты. Эти самолеты станут целью №1 для России. Как их защитить?

– Администрация Байдена так боится их отправить именно из-за российской риторики об эскалации. Поэтому ясно, что россияне действительно бояться этих машин.

Слышал, что самолеты некоторое время могут дислоцироваться в Польше, Румынии и оттуда в боеготовности лететь в бой. Но не видел официальных подтверждений.

В дополнение к усилению системы ПВО будут тайники в Украине. Будете перебрасывать F-16 с базы на базу. Держать на видном месте муляжи, которые любезно позволите россиянам уничтожать дорогими ракетами.

Военный пилот Джеффри Фишер (Фото: Facebook/Col. Jeffrey H Fischer, Author)

– Россия угрожает ударить по соседним с Украиной странам НАТО, если там будут F-16. Она действительно может рискнуть?

- Мой боевой опыт показывает, что тот, кто громко угрожает, редко что-то делает. Анонсировать свои действия – плохая идея, если это не блеф.

Как воспринимать угрозы РФ относительно того, что будут целиться в НАТО или применят ядерное оружия? Думаю, оба варианта вероятны. Но сомневаюсь, что россияне собираются так поступить.

Удар по стране НАТО или применение ядерного оружия заведет Путина в тупик. Не думаю, что он этого желает. Ему нравится запугивать. У него есть свобода маневра, которой нет у НАТО. Пока он и без этого может вести длительную войну.

– Россия заявляет, что имеет около 120 самолетов Су, готовых использовать ракеты "воздух-воздух" против F-16. Как оцениваете паритет в украинском небе и возможные результаты боев между самолетами?

- Сравнивать самолеты – плохая идея. Западные воздушные силы созданы для борьбы в формате 30 против одного. Речь идет не о самом F-16, а о многих вспомогательных объектах: бортовая система предупреждения и управления AWACS, заправщик, объединенная радиолокационная система для наблюдения за целями Joint STARS, высотный дистанционно пилотируемый самолет наблюдения Global Hawk, датчики над головой пилота и ракеты Patriot и РЛС на земле. Передача массива данных пилоту – вот преимущество.

В реальном времени пилот F-16 имеет столько необработанных данных и информации, прежде чем включит радар, что гражданский не представляет даже. Для эффективного использования нужно много тренироваться. Россия не доказала, что имеет такие же возможности.

Российские аналоги AWACS – А-50 – сбили. Летать русским пилотам неудобно, не хватает картинок в воздухе. Москва считает, что у нее много самолетов и ракет класса "воздух-воздух". Верит, что готова сразиться.

Но я ставил бы на F-16. В воздушном бою чаще всего выигрывает самолет, имеющий преимущество в скорости, маневренности, объеме данных.

Даже самый мощный российский Су-57, если вступит в бой с F-16 с невыгодной позиции, не сможет одержать преимущество в бою.

"Россияне научились и стали более ловкими"

– Учитывая все сбитые Украиной российские самолеты, как сейчас оцениваете российскую авиацию?

– Знаете, мы видели дрон, приземлившийся на А-50. В ближайшее время, будь я членом экипажа А-50, я бы не захотел идти на вылет. Лучше симулировать болезнь или сломать ногу. Любая причина подойдет, потому что моих коллег успешно сбивают. Дронами или ракетами, украинскими или нет – это неважно.

Но россияне учатся. Это – вызов. В начале Большой войны действия РФ были ужасно некомпетентны. Но война – хороший учитель.

Воздушные силы тоже учатся. Значит, сбивать А-50 будет труднее. Пока Украина имеет преимущество. Но важно продолжать наказывать Россию. Прежде чем она сможет адаптироваться и ударить с новой, эффективной тактикой.

Это одна из причин, почему многие разочарованы администрацией Байдена – ее страх эскалации постоянно дает россиянам время учиться. Если бы Запад предоставил Украине преимущественную помощь в начале вместо поэтапного подхода, россияне не смогли бы адаптироваться. Теперь вы застряли в поединке с более мощным врагом, потому что сначала не смогли воспользоваться его слабостью.

Джеффри Фишер и конгрессмен Стивен Линч в Косово во время инспекции сил США при НАТО KFOR (Фото: Facebook/Col. Jeffrey H Fischer, Author)

"Запад не поменяет социальные блага на оружие"

– Украина не раз перечеркивала ударами красные линии России. Придет ли время, когда США и союзники дадут все необходимое для победы оружие, и если да, когда или при каких условиях?

– Надеюсь. Но Запад не может дать Украине все, что нужно немедленно, даже если захочет. А он не хочет. США и ЕС, их экономики, не находятся в военных условиях, как россияне.

Российская экономика может упасть, потому что, в конце концов, не сможет инвестировать столь значительные средства в производство оружия, не сжигая себя. Но как знать, сколько она еще продержится.

Оружие в Европе очень дорогое, по сравнению с российским или иранским, потому что затраты на рабочую силу и материалы высокие. Европейские страны после распада СССР вложили значительные средства в социальные программы, потому что поверили, что никогда больше не будет войны. Теперь понимают, что ошибались.

У них уже уровень налогов в 40-60%. Не могут увеличить. У них нет бюджетов, чтобы перейти на военное положение. Большинство людей в этих странах не воспринимают идею заменить социальные программы инвестициями в оружие.

США в несколько лучшей ситуации. Но пока население не убедится, что нужно перейти на условия военного времени и пойти на определенные жертвы, не знаю, получите ли такую ​​помощь.

– Какие сценарии на поле боя на следующие один-два года?

- Не предполагаю, но надеюсь, что когда в Украину прибудут F-16 и французские Mirage 2000 в значительном количестве, ВСУ достигнут воздушного преимущества. Украинские сухопутные войска смогут стабилизировать фронт и добиться взаимодействия для наступления. Можно иметь преимущество в небе и топтаться на земле. Нужна сноровка, чтобы капитализировать эффект синергии.

Возможна дальнейшая затяжка войны, если не будет прорыва. Надеюсь, украинское командование анализирует свои ошибки и делает правильные выводы. Украинская армия хорошо учится.

- А что касается продолжительности войны?

- Как говорят наши генералы – если война идет более полугода, то может длиться годами. Пока не вижу признаков ее завершения.