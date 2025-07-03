Мнение
Новая угроза: авторитарные режимы могут "завербовать" искусственный интеллект противников
Сергей Корсунский
дипломат и экономист, бывший посол Украины в Турции и Японии
Мы живем в очень интересное время. Меньше месяца назад двухпартийная группа законодателей в Конгрессе США представила новый закон, направленный на блокировку использования китайских систем искусственного интеллекта в федеральных агентствах.
Как заявил председатель Специального комитета по Китаю Палаты представителей, "мы находимся в новой холодной войне и искусственный интеллект является стратегической технологией в ее центре". По его мнению, "будущий баланс сил в мире может во многом определяться тем, кто лидирует в области искусственного интеллекта".
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