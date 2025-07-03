Думка
Нова загроза: авторитарні режими можуть "завербувати" штучний інтелект супротивників
Сергій Корсунський
дипломат та економіст, колишній посол України в Туреччині та Японії
Ми живемо у дуже цікаві часи. Менше ніж місяць тому двопартійна група законодавців у Конгресі США представила новий закон, спрямований на блокування використання китайських систем штучного інтелекту у федеральних агентствах.
Як заявив голова Спеціального комітету з питань Китаю Палати представників, "ми перебуваємо в новій холодній війні й штучний інтелект є стратегічною технологією в її центрі". На його думку, "майбутній баланс глобальних сил цілком може визначатися тим, хто лідирує в галузі штучного інтелекту".
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