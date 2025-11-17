Пока Силы обороны Украины вводят кинетические санкции против российской военной и критической инфраструктуры, в Центральной Азии воплощают заветы Бжезинского.

15-16 ноября в Ташкенте проходила седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В ней приняли участие руководители шести стран – Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана и … Азербайджана. Также присутствовал глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии.

Накануне саммита в Узбекистан с государственным визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как я уже отмечал, о Казахстане мы знаем мало. А об Узбекистане как о (гео)политической единице представления еще более скудные.

Обобщение сигналов сводится к тому, что Узбекистан производит мигрантов, хлопок и плов. Хотя по населению Узбекистан уже превосходит подконтрольную украинской власти часть Украины и демографическая картина там на порядок лучше. Рост ВВП Узбекистана составляет в последние годы 6-7%. Т.е. при внешнем осмотре – это такой региональный тигрик, который не стесняется пообещать Трампу инвестиции в $135 ярдов за 10 лет.

Творцом этого тигрика принято считать президента Шавката Мирзиёева, который с 2003 по 2016 год был премьер-министром страны. А в 2016 году полноценно взял руль, провел ряд реформ и, что особо отмечают, более-менее нормализовал отношения с соседями. Естественно, в стране не все безоблачно, свои конфликты, но это тема другого разговора.

Собственно, Мирзиёев и инициировал формат саммита глав стран ЦА осенью 2017 года, что позволило весной 2018-го собрать руководителей государств региона в узком кругу (и без России) после десятилетнего перерыва.

На старте Мирзиёев отдал формальную инициативу более маститому на тот момент Нурсултану Назарбаеву, но сейчас площадка саммита фронтируется Узбекистаном и Казахстаном как минимум на равных.

Основные итоги седьмой встречи, которую по традиции назвали "исторической".

1. Принято решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника.

2. Одобрены: Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии; Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.

3. Коллективно поддержали Кыргызстан в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2027-2028 годы.

Одновременно обозначен вектор дальнейшей институализации формата Консультативной встречи. Токаев и Мирзиёев фактически в унисон заговорили о необходимости расширить мандат "Совета национальных координаторов по подготовке Консультативных встреч глав государств Центральной Азии".

"Полагаю, пришло время усилить его роль функцией разработки стратегических векторов развития региона, не ограничиваясь мониторингом исполнения договоренностей", – обозначил Токаев.

Он же предложил рассмотреть возможность включения Центральноазиатского экспертного форума в систему регионального взаимодействия "с его трансформацией в ключевую платформу для осуществления исследований и формирования единых подходов".

Очевидно, что ни в Китае, ни в России, ни в США – каждый по-своему – не останутся равнодушными к этим попыткам нарастить коллективную субъектность. Нас это все интересует как альтернатива России в плане источников сырья и логистических маршрутов. Плюс безопасность.

