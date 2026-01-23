Недавно созданный Дональдом Трампом "Совет мира" (Board of Peace) преподносится как смелая попытка порвать с тем, что его основатели называют "десятилетиями провальной международной дипломатии". Его устав открывается декларацией, с которой мало кто решится открыто спорить: "Прочный мир требует прагматичных суждений, здравого смысла и мужества отказаться от подходов и институтов, которые слишком часто терпели неудачу".

Действительно, миру крайне необходимо преодолеть инерцию последних десятилетий ради реформирования международных организаций. Верно и то, что нужны новые институты для решения глобальных проблем, а не просто для управления бесконечными кризисами.

