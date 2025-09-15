Гражданские войны не вспыхивают в странах с рекордным ВВП на душу населения и очень высокой средней зарплатой

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Все чаще можно услышать, увидеть или прочитать тезис, что Соединенные Штаты Америки стоят на грани гражданской войны.

Если до убийства Чарльза Кирка об этом говорили преимущественно алармисты и охотники за сенсациями, то после него о внутреннем противостоянии в главной державе мира не рассуждают только очень ленивые. Газеты, сайты, телевизионные программы и подкасты пестрят громкими заголовками: "США неумолимо приближаются к гражданской войне", "Америка стоит у опасной черты" и тому подобное.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net