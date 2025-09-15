Думка
Держава, побудована на суперечностях. Чому США не докотяться до громадянської війни
Тенгіз Аблотія
Публіцист (Грузія), аналітик Georgia's Reforms Associates
Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції
Дедалі частіше можна почути, побачити чи прочитати тезу, що Сполучені Штати Америки стоять на межі громадянської війни.
Якщо до вбивства Чарльза Кірка про це говорили переважно алармісти та мисливці за сенсаціями, то після нього про внутрішнє протистояння в головній державі світу не міркують тільки дуже ліниві. Газети, сайти, телевізійні програми й подкасти рясніють гучними заголовками: "США невблаганно наближаються до громадянської війни", "Америка стоїть біля небезпечної межі" тощо.
