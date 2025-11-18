LIGA.net запустила новый формат колонок — "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

Политолог Евгений Магда анализирует последствия диверсии в Польше, которая произошла недавно, и выводы для Украины:

Польша является стратегическим партнёром и тылом Украины, и диверсия на её железной дороге — свидетельство российского деструктивного влияния и продолжения гибридной войны;

российские спецслужбы стоят за прямыми диверсиями, что демонстрирует уязвимость Польши и актуальность подготовки украинских военных в странах НАТО;

Европа разделилась на страны, поддерживающие Украину, и те, что пытаются оставаться в стороне; избежать войны будет сложно;

Украине следует учиться преодолевать противоречия и передавать свой опыт Польше и другим заинтересованным странам, подчеркивая, что война в Европе уже идет.

