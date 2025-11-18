Диверсія на залізниці у Польщі: чому Україні варто ділитися досвідом протидії РФ
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Політолог Євген Магда аналізує наслідки диверсії у Польщі, яка сталася днями, та висновки для України:
Польща є стратегічним партнером і тилом України, і диверсія на її залізниці – свідчення російського деструктивного впливу та продовження гібридної війни;
російські спецслужби стоять за прямими диверсіями, що демонструють вразливість Польщі та актуальність підготовки українських військових у країнах НАТО;
Європа розділилася на країни, які підтримують Україну, та ті, що намагаються залишатися осторонь; уникати війни буде складно.
Україні варто вчитися підніматися над суперечностями та передавати свій досвід Польщі та іншим зацікавленим країнам, підкреслюючи, що війна в Європі вже триває.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)