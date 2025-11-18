LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Політолог Євген Магда аналізує наслідки диверсії у Польщі, яка сталася днями, та висновки для України:

Польща є стратегічним партнером і тилом України, і диверсія на її залізниці – свідчення російського деструктивного впливу та продовження гібридної війни;

російські спецслужби стоять за прямими диверсіями, що демонструють вразливість Польщі та актуальність підготовки українських військових у країнах НАТО;

Європа розділилася на країни, які підтримують Україну, та ті, що намагаються залишатися осторонь; уникати війни буде складно.

Україні варто вчитися підніматися над суперечностями та передавати свій досвід Польщі та іншим зацікавленим країнам, підкреслюючи, що війна в Європі вже триває.

