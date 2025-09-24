В целом, речь Трампа точно вписалась бы в нарративы и идеи американской политики 1930-х годов

Дональд Трамп никогда особенно не любил большие международные форматы – будь то Генеральные Ассамблеи, климатические конференции, собрания союзников по НАТО или любые другие форматы многостороннего дипломатического общения.

Очевидно, что с его любовью к монологам, славе исключительно для себя и полностью сосредоточенному вниманию аудитории любой другой человек на трибуне с включенным микрофоном играет роль лишнего. Но работа есть работа, и выступать нужно – и тогда уже можно не сомневаться, что каждое такое выступление точно запомнится политическим обозревателям и журналистам.

Так получилось и на этот раз, когда после пятилетнего перерыва Дональд Трамп – уже 47-й президент Соединенных Штатов – снова выступил перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Он говорил вторым, сразу после президента Бразилии.

Он выступал долго – целых 45 минут вместо регламентированных 15 минут для каждого государственного лидера. И за этот час он успел обсудить абсолютно все: от изменения климата до криминальной ситуации в крупных американских городах; от российской агрессии против Украины до вопроса, почему Джо Байден – ужасный экономист; от радикального утверждения, что вся Европа катится в огненную гибель, до документальной истории с телесуфлером и эскалатором в штаб-квартире ООН. Но давайте по порядку.

Вопросы безопасности: Украина, Ближний Восток и семь завершенных войн

Думаю, читателям будет интереснее не вновь читать привычные трампистские эвфемизмы, а зацепиться за что-то действительно новое – возможно, даже необычное для американского президента.

