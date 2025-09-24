Загалом промова Трампа точно вписалася б у наративи та ідеї американської політики 1930-х років

Дональд Трамп ніколи особливо не любив великі міжнародні формати – чи то генеральні асамблеї, чи то конференції з клімату, чи то зібрання союзників із НАТО, чи то будь-які інші формати багатостороннього дипломатичного спілкування.

Очевидно, що з його любов'ю до одноосібних виступів, слави лише для нього самого та цілковито прикутої уваги аудиторії будь-хто інший на трибуні з ввімкненим мікрофоном відіграє роль третього зайвого. Проте робота є робота, і виступати вряди-годи потрібно – і тоді вже можна не сумніватися, що кожен такий виступ точно запам'ятається політичним оглядачам та журналістам.

Так вийшло і цього разу, коли після п'ятирічної перерви Дональд Трамп – уже 47-й президент Сполучених Штатів – знову виступив перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Виступав він другим, одразу після президента Бразилії.

Виступав він довго, на цілих 45 хвилин довше зарегламентованого 15-хвилинного відтинку на кожного державного лідера. І за цю годину обговорити він встиг абсолютно все – від зміни клімату до кримінальної ситуації у великих американських містах; від російської агресії проти України аж до питання того, чому Джо Байден – жахливий економіст; від радикального ствердження про те, що вся Європа котиться в геєну вогняну, документної історії із суфлером та ескалатором у штаб-квартирі ООН. Проте давайте про все по черзі.

Безпекові питання: Україна, Близький Схід, та сім завершених війн

Думаю, шановним читачам цікавіше буде не вкотре прочитати вже звичні трампівські евфемізми, а вхопитися за щось дійсно нове – можливо, навіть неординарне для американського президента.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net