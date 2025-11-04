Когда на катере у Нарвы заметили флаг Вагнера, Эстония не поддалась на запугивание. Вместо паники – ирония. Вместо страха – насмешка над Кремлем

Наемники российской группы Вагнер – не те люди, которых хотелось бы видеть у своего порога. Поэтому новость о том, что в прошлое воскресенье эстонские пограничники заметили характерный флаг группы (череп и молнии на черном фоне) на российском патрульном катере на реке Нарва, была явно нежеланной.

Тем более что Эстония уже борется с изображением своего приграничного города на востоке как возможной цели российского нападения.

Легко было бы бить тревогу. Наемники Вагнера – опасные преступники, которых Кремль использует для провокаций за рубежом. Шестеро их наемников недавно были осуждены в Великобритании за поджоги. На прошлой неделе полиция Украины и Молдовы провела обыски в 70 местах, изъяв оружие, оборудование и форму в рамках расследования в отношении 654 подозреваемых в военных преступлениях, связанных с Вагнером и другими частными военными компаниями.

Если бы Россия собиралась предпринять попытку пересечения границы в странах Балтии, она вполне могла бы использовать Вагнер. Так что демонстрация присутствия этой группы – явная психологическая провокация.

