Кремль устраивает показательные акции в Балтии, но это не означает, что НАТО обязательно должно сосредоточивать свой ответ именно там

Самый серьезный кризис безопасности в Европе за последние десятилетия движется к катастрофе. Вторжения России в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии нельзя списывать на случайность или мелочь. Это прямое нападение – не на территорию НАТО, а на авторитет Альянса.

России не нужно побеждать НАТО военным путем, если она сможет сломить его политически. Если страны-члены не верят, что союзники придут им на помощь в случае атаки, они чувствуют себя изолированными. Все чаще они планируют оборону самостоятельно. И все меньше думают о том, как помогать другим. Лицом к лицу с отдельными странами НАТО или их небольшими группами Россия выглядит гораздо мощнее.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net