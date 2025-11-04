Коли на катері біля Нарви помітили прапор Вагнера, Естонія не піддалася на залякування. Замість паніки – іронія. Замість страху – глузування з Кремля

Найманці російської групи Вагнер – не ті люди, яких хотілося б бачити біля свого порогу. Тому новина, що минулої неділі естонські прикордонники помітили характерний прапор групи (череп і блискавки на чорному тлі) на російському патрульному катері на річці Нарва, була явно небажаною.

Тим більше що Естонія вже веде боротьбу зі змальованням її прикордонного міста на сході як ймовірної цілі російського нападу.

Легко було б забити на сполох. Найманці Вагнера – небезпечні злочинці, яких Кремль використовує для провокацій за кордоном. Шість їхніх найманців щойно засудили в Британії за підпали. Минулого тижня поліція України та Молдови провела обшуки в 70 місцях, вилучивши зброю, обладнання та форму в рамках розслідування щодо 654 підозрюваних у воєнних злочинах, пов’язаних із Вагнером та іншою приватною військовою компанією.

Читайте також Якщо ескалації не уникнути, нехай вона відбувається на наших умовах

Якщо Росія збиралася спробувати якийсь перетин кордону в країнах Балтії, вона цілком могла б використати Вагнер. Тож виставляти напоказ присутність цієї групи – це явна психологічна провокація.

