Индия и ее Золотой путь – историческая роль самой большой страны мира
Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания
Исторически в отношениях между Востоком и Западом, а точнее в торговле, в первую очередь вспоминают Шелковый путь – связь между Китаем и Европой, а точнее регионом Средиземноморья. Однако по различным причинам остается в тени гораздо более масштабный канал коммуникаций – Золотой путь, то есть контакты между Индией и регионом Средиземноморья.
Что касается Шелкового пути, то в античные и средневековые времена он был абсолютно неизвестным. Нет ни одного источника, который бы на него указывал, отмечает историк Уильям Далримпл в книге "Золотой путь. Как древняя Индия изменила мир" (William Dalrymple, "The Golden Road. How Ancient India Transformed the World", 2024).
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)