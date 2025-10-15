Індія та її Золотий шлях – історична роль найбільшої країни світу
Колонка була опублікована на ERR.ee, переклад з дозволу й погодження видання
Історично в стосунках між Сходом і Заходом, а точніше в торгівлі, в першу чергу згадують Шовковий шлях – зв'язок між Китаєм і Європою, а саме регіоном Середземномор'я. Однак з різних причин залишається в тіні набагато більш масштабний канал комунікацій – Золотий шлях, тобто контакти між Індією та регіоном Середземномор'я.
Що стосується Шовкового шляху, то в античні й середньовічні часи він був абсолютно невідомим. Немає жодного джерела, що б на нього вказувало, зазначає історик Вільям Далрімпл у книзі "Золотий шлях. Як давня Індія змінила світ" (William Dalrymple, "The Golden Road. How Ancient India Transformed the World", 2024).
